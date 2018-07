High Heels: Warum sind Stöckelschuhe so sexy?

Nicht nur im Sommer, auch zu feierlichen Anlässe und erotischen Stunden greifen viele Damen zu High Heels, denn diese gelten seit jeher als besonders sexy. Tatsächlich können High Heel Trägerinnen oftmals von einer positiven Resonanz des anderen Geschlechts berichten – aber woran liegt es wirklich, dass Männer Schuhe mit hohen Absätzen als so erotisch empfinden?

Gegensätzliche Erklärungen für den Sex-Appeal

Eine Frau in einem knappen Outfit und auf High Heels zieht die Blicke vieler Männer auf sich. Warum das so ist, fragen sich Wissenschaftler bereits seit Jahrzehnten. Eine eindeutige Erklärung gibt es bislang immer noch nicht, dafür aber zwei unterschiedliche Erklärungsansätze. Zum einen vermuten Forscher, dass die spezielle Gangart, die auf High Heels an den Tag gelegt wird, zusammen mit dem „stöckelnden“ Geräusch und den spitzen Absätzen eine Mischung aus Verruchtheit und Autorität verkörpert. Dies regt die Fantasie vieler Männer an, die davon träumen, von einer sexy strengen Frau dominiert zu werden.

Ein ganz anderer Ansatz verfolgt aber die genau gegenteilige Theorie: Wer auf High Heels unterwegs ist, wirkt verletzlich, kann im Notfall nicht schnell weglaufen und strahlt eine gewisse Unsicherheit aus. Dadurch wird der Beschützerinstinkt des Mannes geweckt, und eine erotische Komponente kommt ins Spiel.

Ästhetischer Faktor ist nicht zu unterschätzen

Offensichtlicher als die psychologischen Komponenten ist der ästhetische Faktor der Stöckelschuhe. High Heels verlängern optisch die Beine, sorgen für einen sexy Po und sorgen nahezu zwangsläufig für eine aufrechte Haltung. Dadurch wird auch der Busen gestreckt und betont. Auf diese Weise wird die weibliche Figur optimal in Szene gesetzt. Und das fällt natürlich den Herren der Schöpfung auf: Umfragen zufolge finden 74 % eine Frau auf High Heels erotisch – vorausgesetzt, dass sie wirklich darauf laufen kann. Allerdings sind die Meinungen in diesem Zusammenhang nicht nur positiv: 25 % der befragten Männer geben an, Stöckelschuhträgerinnen zickig und anstrengend zu finden.

Gesundheitliche Pros und Contras

Dass das Tragen von High Heels nicht ganz ohne gesundheitliche Risiken abläuft, ist allgemein bekannt. Füße und Rücken können durch häufiges „Herumstöckeln“ dauerhaft in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber das sexy Schuhwerk kann sich auch positiv auf den Körper auswirken. So sorgen High Heels etwa für eine stärkere Wadenmuskulatur, und auch die Muskeln des Beckenbodens werden auf hohen Absätzen automatisch trainiert. Dies kann wiederum einen nachhaltigen Effekt haben und das Risiko von Blasenschwäche und Inkontinenz im Alter reduzieren. Das Gerücht, dass High Heels Trägerinnen besseren Sex haben, konnte sich so übrigens nicht bestätigen: Für Spaß im Bett sind dann doch mehrere Faktoren verantwortlich.