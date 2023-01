Das Geheimnis von Sexualität & wahrer Ekstase - Sinnliche Freiheit als Bewusstseinssprung

Mit der Körperforscherin und Autorin Ilan Stephani erreichte das deutschsprachige Bewusstseins-TV eine neue Dimension – nicht nur an Zuschauerzahlen. Diese Frau bringt mit ihren Erkenntnissen auf dem Gebiet der Sexualität und ihre klare Sicht auf den Körper in Bezug auf die individuelle und kollektive Bewusstseinserweiterung alt eingesessene spirituelle Konzepte ins Wanken. Das Thema dieses Interviews zieht am Ende die Zuschauer des „Welt im Wandel Kongresse 2019“ von den Stühlen und jeder macht die Erfahrung von Sinnlichkeit.