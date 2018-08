Strebsame Menschen bekommen gute Sex-Noten

Sex nach Plan scheint auf den ersten Blick recht langweilig zu sein. Verklemmt und phantasielos zu sein, wird jenen nachgesagt, die sich zum Sex verabreden. Dass dies allerdings nicht der empirischen Wahrheit entspricht, hat nun eine neue Studie als Ergebnis hervorgebracht.

Julia Velten hat – als Psychologie-Doktorin – eine Studie an der Ruhr-Uni Bochum initiiert, bei der sich laut Artikel in der WAZ alles darum dreht, was Paare glücklich macht – und zwar im Bett. Welche Ergebnisse sie festmachen konnte, verrät der folgende Beitrag.



Planung und Gewissenhaftigkeit sind nicht langweilig, sondern machen glücklich



Dass der regelmäßige Sex in festen Beziehungen häufig einzuschlafen droht, ist keine Neuigkeit. Die Idee vieler Paare ist dann, mit sexy Outfits oder Lovetoys nachzuhelfen. Kann man machen, muss man aber nicht, denn Julia Velten fand heraus: Mit ein bisschen Planung klappt es auch in langjährigen Beziehungen gut im Bett.



Der Grund für dieses Ergebnis ist eigentlich ganz simpel, denn: Wer den sexuellen Kontakt plant – also sich zum Sex-Date mit der eigenen Partnerin verabredet – der belegt das Thema Sex mit einer hohen Priorität. Geplanter Sex ist zwar nicht spontan, dafür findet er aber eben „sicher“ statt. Federtreibend mit Blick auf die Sexualität in einer Partnerschaft sind übrigens meist die Männer, die sich mehr Sex oder häufiger Sex wünschen. Die Folge der Planung: Die Paare sind deutlich zufriedener mit ihrem Sexualleben.



Das Sex-Date kann unterschiedliche Formen annehmen



Ob der Freitagabend ein guter Termin fürs Sex-Date ist oder der Samstagmorgen – das müssen die Paare selbst festlegen oder sich regelmäßig darüber austauschen, wann der Tag X sein soll. Grundsätzlich gilt: Eine offene Kommunikation über das wann und wo, raubt zwar die Spontaneität, sorgt aber für regelmäßigen Sexgenuss. Der Grund, warum es für viele Paare gar nicht schlimm ist, auf Spontaneität verzichten zu müssen, ist die Verschiebung der Prioritäten: Die Leidenschaft schläft vielleicht mit den Jahren ein, dann nutzen Paare Sex als eine Art „Wellnessritual“. Sie können sich fallen lassen, sich einander hingeben und sich entspannen.



Sex im Wandel - Diese Trends zeugen von einem Wandel im Bett



Lange Zeit war Sex überhaupt kein Thema. Er wurde nicht thematisiert, nicht diskutiert und schon gar nicht geplant. Heute wird nicht nur darüber gesprochen, sondern es gibt auch ganz unterschiedliche Art und Weisen, wie Sex heute erlebt wird.



Das sind die Trends: