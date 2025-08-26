Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
66 Liebesmobile in Niedersachsen - Zahl leicht gestiegen

Freigeschaltet am 26.08.2025 um 07:11
Wohnwagen-Strich am Bahnhof Köln Eifeltor (2012)
Wohnwagen-Strich am Bahnhof Köln Eifeltor (2012)

Lizenz: CC0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Zahl der Liebesmobile an Niedersachsens Straßen ist in diesem Jahr leicht gestiegen. Aktuell gibt es 66 solcher Fahrzeuge, wie eine Abfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) bei allen Kreisen und kreisfreien Städten ergab. 2024 waren es circa 61, 2023 etwa 68.

Die Mehrheit der Liebesmobile konzentriert sich auf drei Landkreise. In der Region Hannover sind derzeit 26 Fahrzeuge registriert, im Heidekreis 19 und im Landkreis Oldenburg zwölf. Weitere Standorte gibt es im Landkreis Harburg (6), in Hildesheim (2) und in Stade (1).

Ob ein Liebesmobile in der Statistik auftaucht, hängt von der Betriebsform ab. Fahrzeuge von gewerblichen Betreibern benötigen eine Genehmigung nach dem Prostituiertenschutzgesetz und werden von den Landkreisen erfasst. Nutzt hingegen eine Sexarbeiterin ihr eigenes Wohnmobil, reicht eine bundesweit gültige Anmeldung - solche Fälle erscheinen nicht zwingend in den offiziellen Zahlen.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)

