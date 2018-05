Vier auf einen Streich für die 22. VENUS

Vom 11. bis zum 14. Oktober 2018 findet die VENUS bereits zum 22. Mal in den Berliner Messehallen unterm Funkturm statt. Jetzt stehen auch die Gesichter fest, welche die Messe dieses Jahr repräsentieren werden: Micaela Schäfer, Lexy Roxx, Lucy Cat und Schnuggie91 heißen die vier, die bald auf tausenden Plakaten in und um Berlin für das größte Erotik-Event in Europa werben. Auch online, in den sozialen Medien und bei einigen Events wird dafür kräftig die Werbetrommel gerührt.

Micaela Schäfer steht eindeutig für die Marke VENUS und gehört bereits fest zum Inventar: „Ich bin mittlerweile zum 7. Mal VENUS Botschafterin und darauf sehr stolz. Ich liebe nicht nur die VENUS, sondern lebe sie. Die Messe ist mein persönliches Highlight – und das jedes Jahr. Man lernt in allen Bereichen des Lebens nie aus und das gilt auch gerade für Lifestyle und Erotik. Ich freue mich ganz besonders darauf, auch in diesem Jahr wieder die Markenbotschafterin für Toleranz und freie Sexualität zu sein“, erklärt sie und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Wenn man es so sagen will, ich bin die Angela Merkel der Erotikmesse“.

Bereits zum zweiten Mal dabei ist Deutschlands roter Stern am Pornohimmel, Lexy Roxx: „Ich freue mich sehr, dass die VENUS mich schon ein zweites Mal als ihr Gesicht ausgewählt hat. Ich werde erneut meinen Redroxxday am Samstag der VENUS veranstalten und freue mich auf zahlreiche Besucher in roten Outfits“, sagt sie.

Das erste Mal auf den VENUS-Plakaten zu sehen ist Lucy Cat von der Amateurplattform MyDirtyHobby: "Ich plane zukünftig meinen Fokus ein wenig mehr auf Youtube zu legen. Gerade deswegen möchte ich im Vorfeld noch den einen oder anderen Wunsch erfüllen – wenn’s um meine erotische Seite geht. Dazu gehört für mich definitiv einmal Gesicht der VENUS zu sein. Die Messe ist einfach eine legendäre Instanz, wenn es um Erotik geht. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt tatsächlich geklappt hat und ich Gesicht der VENUS 2018 bin", erläutert Lucy Cat.

Ebenfalls ein VENUS-Plakat-Neuling ist dieses Jahr Schnuggie91, ebenfalls bekannt von MyDirtyHobby: „Grundsätzlich bin ich extrem wählerisch was öffentliche Auftritte und Presse angeht. Als die Anfrage für die VENUS kam, musste ich allerdings gar nicht lange nachdenken. Ich fühle mich geehrt, als normales Mädel eins der Gesichter der VENUS zu sein. Ich bin so wie ich bin und finde es richtig gut, dass es in der Branche und bei der VENUS ankommt, wenn man echt ist.“

Die Fans des erotischen Lifestyles werden auch in diesem Jahr voll auf ihre Kosten kommen und Berlin kann sich, wie jedes Jahr, auf vier heiße Tage freuen. Tickets sind im günstigen Vorverkauf unter www.venus-berlin.com erhältlich.

Quelle: VENUS Berlin GmbH