Corona lässt Pornokäufe explodieren

Seit einigen Tagen steigen die Umsatzzahlen für erotische Inhalte extrem an. Bisheriger Höhepunkt war der vergangene Sonntag: Am 8. März 2020 verzeichnete der Anbieter erotik.com höhere Umsätze als am sonst umsatzstärksten Tag des Jahres, dem Black Friday.