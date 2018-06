So bleiben Frauen während der WM am Ball

Vor einer Woche hat die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland begonnen. Ein Blick auf C-Date.de zeigt: Seit Beginn der WM tummeln sich während den Spielzeiten deutlich weniger Männer auf dem Casual Dating Portal als sonst. Das runde Leder stiehlt dem weiblichen Geschlecht scheinbar die Show. Was soll Frau tun, damit sie dennoch auch während der WM bei den Männern am Ball bleibt? Fünf Tipps vom deutschen Sex-Kolumnist und Buchautor Max König.