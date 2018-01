Natürliche Potenzmittel: Hilfe ohne Chemie?

Seit der Einführung einer berühmt berüchtigten blauen Pille namens Viagra 1998, hat die Diagnose „erektile Dysfunktion“ viel an ihrem Schrecken verloren. Mit dem Boom der Potenzmittel in den darauffolgenden Jahren hat aber bis heute das Bewusstsein über die möglichen Nebenwirkungen stark nachgelassen. Heute setzt man solch potenzsteigernde Medikamente ja fast mit Aspirin gleich; bei den kleinsten Beschwerden wird gleich mal eine Tablette eingeworfen. Doch besonders bei leichten Formen von Potenzbeschwerden, die oftmals nichts mit einer tatsächlichen erektilen Dysfunktion zu tun haben, sondern rein dem momentanen Lebensstil geschuldet sind (Übergewicht, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, wenig Bewegung, schlechte Ernährung etc.) sollte man sich eine Einnahme aufgrund der möglichen Nebenwirkungen genau überlegen.

Eine einfache Alternative in diesem Fall wäre nämlich seine Lebensgewohnheiten etwas umzustellen, oder, wenn man nicht kann, zunächst einmal natürliche Potenzmittel auszuprobieren. Was sind natürliche Potenzmittel? Hinter einem „natürlichen Potenzmittel“ verbirgt sich normalerweise ein Nahrungsergänzungsmittel, welches sich aus verschiedenen Inhaltsstoffen zusammensetzt, die allesamt positiv auf die Potenz des Mannes wirken sollen. Dabei handelt es sich lediglich um unbedenkliche Stoffe, die normalerweise keine Nebenwirkungen verursachen, außer es besteht eine Allergie gegen einen von diesen. Häufig findet man als Zutaten das Extrakt der Maca-Wurzel aus den Anden, koreanischen Ginseng, die Aminosäuren L-Arginin oder Ornithin und verschiedene, andere Ingredienzien, die in ihren Herkunftsgebieten schon lange bei Problemen mit der Potenz eingesetzt werden. Die Kombination all dieser Stoffe soll dann besonders förderliche für die Potenz des Mannes sein. Wie wirken natürlich Potenzmittel? Diese Art der potenzfördernden Mittel versuchen auf natürlichem Wege die Voraussetzungen für eine Erektion zu verbessern. Man darf sich davon also keine Wunder erwarten, denn diese können nur bei leichten Formen von Potenzbeschwerden helfen. Als Nahrungsergänzungsmittel versorgen sie den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen, die für eine gesunde Potenz vonnöten sind. Pflegt man einen ungesunden Lebensstil mit unausgewogener Ernährung so können diese Art der Potenzmittel unter Umständen wieder zu alter Frische verhelfen. In Anbetracht der möglichen Nebenwirkungen von Viagra und Co. sind solche rezeptfreie Alternativen, die keinerlei Nebenwirkungen verursachen, oft einen Versuch wert. Achtung bei rezeptfreien Potenzmitteln im Internet Im Internet findet man auf dubiosen Websites immer wieder verschiedene rezeptfreie Potenzmittel zum Kauf. Dabei handelt es sich aber nicht nur um Angebote für Nahrungsergänzungsmittel, sondern auch Medikamente wie Viagra, Cialis oder rein deren Wirkstoffe Sildenafil und Tadalafil. Sowohl die Medikamente als auch deren Wirkstoffe unterliegen in Europa der Rezeptpflicht. Bei einer Bestellung ohne Rezept macht man sich also strafbar. Auf der anderen Seite ist auch nicht mit Sicherheit gesagt, dass man wirklich das erhält was auch bestellt wurde, wodurch man sich, abgesehen von den Nebenwirkungen der Originalprodukte, einem zusätzliche Risiko aussetzt. Leidet man wirklich an einer erektilen Dysfunktion, dann soll man den Weg zum Arzt nicht scheuen. Dieser kann mögliche Komplikationen bei der Einnahme eines rezeptpflichtigen Medikaments abklären und entscheiden, welches der gängigen Medikamente für den Patienten am günstigsten ist. Leidet man nur an leichten Potenzproblemen und möchte man möglichen Nebenwirkungen aus dem Weg gehen, dann kann es sich auszahlen zunächst einmal ein natürliches Potenzmittel zu probieren, das vielleicht bereits den gewünschten Effekt bringt. In vielen Fällen kann man aber durch eine Verbesserung seines Lebensstils (weniger Alkohol, nicht mehr Rauchen, bessere Ernährung und Sport) eine Erholung seiner Potenz erreichen, wodurch man sich auch das Geld für solch ein Nahrungsergänzungsmittel sparen kann; denn billig sind auch rezeptfreie Potenzmittel nicht!