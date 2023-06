Vika Viktoria im Dirty Talk über Stellungen

Vorspeise oder Hauptgericht? Eine Stellung, die jeder kennt und die meisten lieben. Auch wenn man das Kamasutra nicht kennt, diese Variante kennt jeder. Vika Viktoria liebt 69 und hat die Zahl sogar auf ihrem KFZ-Kennzeichen verewigt, so dass die 69 immer im Verkehr dabei ist. „Ich glaube bei der 69 merkt man alles ganz detailliert, an der Körperhaltung, an der Atmung. Ich fange auch immer sofort an, mich zu bewegen“, erklärt Vika Viktoria. Sie ergänzt: „Ich habe gar kein Problem mit Nacktheit und ich bin da total offen.“