Was waren die häufigsten Sexpannen 2023 in deutschen Schlafzimmern? Wir haben die Deutschen in einer Umfrage zu Ihren Sex-Fails befragt

Das Erotik-Vergleichsportal sexportale-vergleich.de hat die Deutschen wieder nach ihren häufigsten Sexpannen in 2023 gefragt und dabei interessante Dinge über das Sexleben der Deutschen herausgefunden. Für die Männer war das Umfrageergebnis besonders unangenehm. Sie sollten in 2024 an ihrem Durchhaltevermögen arbeiten.