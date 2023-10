26. VENUS: „Sei wer du willst!“ - Erotikmesse vom 26. bis 29. Oktober 2023 in Berlin mit 30 Prozent mehr Ausstellern

Die VENUS Berlin ist und bleibt die international anerkannte Fachmesse, die seit mehr als 26 Jahren Trends und Neuheiten aus den Bereichen Erotik, Mode, Kosmetik, Tattoo und Lifestyle präsentiert. In diesem Jahr schlägt die VENUS aber auch neue Wege ein. Vom 26. bis 29. Oktober erwartet Besucher:innen in den Messehallen untern Funkturm nicht nur ein unverwechselbarer Mix aus Shopping, Unterhaltung und Live-Event sondern auch eine inklusive Programmerweiterung.

Getreu dem Motto: „Sei wer Du willst“, unterstützt die VENUS besonders die Bi+ Community und polysexuelle Lebensweisen. Mit acht Markenbotschafterinnen, darunter VENUS-Urgestein Micaela Schäfer, Sängerin und Erotik-Star Mia Julia sowie Schauspielerin und Influencerin Anne Wünsche, dem diesjährigen inklusiven Kampagnenmotiv und neuen Formen von Erotik, Porn und Lifestyle startet die 26. Ausgabe der VENUS in der Hauptstadt in eine neue Ära. Und die beginnt fulminant, denn der Veranstalter vermeldet gleich 30 Prozent mehr Aussteller als im letzten Jahr.

Highlights und Neues auf der VENUS

Die Hauptsponsoren, darunter Eis.de, MyDirtyHobby, BongaCams und Stripchat, sind prominent auf der VENUS vertreten und haben ihre bekanntesten Stars oder neuesten Toys an ihren Ständen dabei. Erstmalig als Aussteller auf der Messe präsent ist in diesem Jahr Brazzers, die weltweit größte Erotikseite. Am Stand können Besucherinnen viele bekannte US-Stars, wie Angela White, Melissa Hutchison oder Cherie DeVille live treffen, die extra für die VENUS nach Deutschland kommen. Auch an den Ständen von LiveJasmin und BestFans können Fans zahlreiche Creatoren und aus dem TV bekannte Influencer und Reality Stars treffen.

Ein weiterer Höhepunkt der diesjährigen Messe ist der queere und multisexuelle Bereich, der die Vielfalt sexueller Identitäten und Vorlieben zelebriert. Die VENUS möchte Vernetzung und Austausch fördern und verwandelt dafür eigens einen Teil der Halle 18 in einen offenen Raum, um nicht-heteronormative Sexualität, Begehren und Geschlechteridentitäten zu feiern und zu repräsentieren. Stände, Meet & Greets, spannende Bühnenshows und inspirierende Podiumsdiskussionen erwarten die Besucherinnen.

Die ebenfalls ausgebuchte Kinky-Area, einschließlich der Hedonistic Lounge vom Insomnia, knüpft an den großen Erfolg des letzten Jahres an und bietet erneut ein aufregendes Erlebnis für Besucherinnen mit besonderen Vorlieben. Premiere auf der VENUS feiert in diesem Jahr auch die bekannte Mistress Lounge by Aurora Nia Noxx im Palais. Zwei aktuelle Buch-Neuerscheinungen dominieren aktuell die Porno-Welt. Paulita Pappel, Pornofilm-Regisseurin und -Produzentin stellt auf der VENUS ihr neues Buch „Pornopositiv“ vor und Kulturwissenschaftlerin Madita Oeming präsentiert ihr Buch „Porno“.

Auch Sexworkerinnen stehen auf der VENUS für ihre Rechte ein und klären auf, etwa am Stand von Kaufmich, der größten Community für Sexarbeiterinnen und Kundinnen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in den Niederlanden oder am Stand vom Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen e.V. (BesD e.V.).

Die Hauptbühne in der Show-Area verspricht ein beindruckendes Showprogramm, das das Publikum in ihren Bann zieht. Nonstop erleben Besucherinnen dort täglich heiße Shows, sexy Tanzperformances, Musik und andere Show-Highlights. In der Cam-Area warten über 40 Cam-Models, darauf ihre Fans live zu treffen. Sie geben Autogramme und lassen sich gemeinsam fotografieren. Auch die ein oder andere Live-Sessions ist mit Sicherheit dabei.

Zum Stöbern und Entdecken lädt die Shopping-Area ein. Namhafte Aussteller präsentieren hier die neuesten Produkte oder Dienstleistungen. Hier gibt es die besten Angebote, Gewinnspiele und Giveaways sowie alle möglichen Dinge zum Ausprobieren, Anfassen und Bestaunen. Atemberaubende Menstrip-Shows mit den Juicy Boys – bekannt aus verschiedenen TV-Shows – versprechen Kreischalarm, nicht nur bei der Damenwelt.

Eine feste Institution ist die Blindenführung, die inzwischen von der VENUS nicht mehr wegzudenken ist. Menschen mit Sehbehinderungen haben hier die Möglichkeit mit tatkräftiger Unterstützung von Travestie-Star Ella Mortadella, die Messe auf einzigartige Weise zu erleben.

Die B2B-Area ist in diesem Jahr komplett ausgebucht und bietet spezielle Öffnungszeiten sowie eine Vielzahl von Vorträgen und Informationen in ruhiger Atmosphäre für Geschäftspartner, Fachbesucher und Interessierte.

Einer der Höhepunkte der VENUS ist zweifellos die alljährliche Verleihung der VENUS-Awards. Hier trifft sich alles, was in der Branche national und international Rang und Namen hat. Auf dem roten Teppich posieren nicht nur Stars & Sternchen sondern auch Prominente vor den Blitzlichtern der Fotografen. Nach der gelungenen Premiere des Moderations-Duos im letzten Jahr, wird die Gala auch in diesem Jahr von RoxxyX und dem ehemaligen VIVA-Moderator Mola Adebisi gemeinsam moderiert. (Hinweis: Pressevertreter müssen sich für diese Veranstaltung gesondert akkreditieren).

Neben Autogrammstunden mit den bekanntesten und beliebtesten Stars, stehen erotische Live-Hypnose und jede Menge Unterhaltung und Spaß für Menschen jeden Alters und Geschlechts, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung auf dem Programm. Die mehr als 30.000 erwarteten Besucher können sich an den vier Messetagen auf einen unverwechselbaren Mix aus Shopping, Unterhaltung, Stars und Live-Bühnenshows freuen.

Tickets für die VENUS 2023 sind unter https://www.venus-berlin.com/tickets/ im Vorverkauf oder an der Tageskasse erhältlich.

Alle weiteren Infos unter www.venus-berlin.com.

Quelle: VENUS Berlin GmbH