Bisexualität: Dreimal so viele Frauen wie Männer kommunizieren offen

Bisexuelle haben die größere Auswahl an potenziellen Partner:innen. Vermeintlich. Denn einige unterscheiden bei der Wahl je nach Geschlecht, ob die Anziehung sexuell ist oder Liebe in der Luft liegt. Was heißt das für Bi-Frauen wie Bi-Männer und welche Rolle spielt ein Coming-out dabei? Eine aktuelle Mitgliederumfrage* der Erotik-Community JOYclub gibt Antworten.