Die Wandlung ist vollzogen: Aus Lucy Cat wurde Just Lucy

Lucy Cat ist Geschichte, Just Lucy die Gegenwart: Deutschlands bei Google meistgesuchter Pornostar mit riesiger Fan-Community, vor allem bei Instagram, hat sich einmal komplett neu erfunden. Ab sofort ist die 26-jährige nicht mehr unter dem alten Namen aktiv und auch nicht mehr für die mit dem Namen bestehenden Social Media Kanäle. „Ich wollte mich einfach noch einmal neu erfinden und von Null an anfangen“, erklärt die Wahl-Würzburgerin. Die alte Marke war zwar gut geplant und durchdacht, doch immer häufiger fühlte sie sich zuletzt nicht mehr komplett wohl damit. So wuchs nach und nach die Idee für einen Neuanfang.