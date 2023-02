Dating-Coach Pütz: Wir brauchen „toxische Männer“!

Maximilian Pütz ist Deutschlands bekanntester Flirt-Guru. Seine Bücher, zum Beispiel „Der Casanova-Code“ wurden millionenfach verkauft, in seinen Seminaren lehrt er die hohe Kunst der Verführung. Viele TV-Zuschauer kennen Pütz als Dating-Coach aus der RTL2-Sendung „Jungfrau sucht die große Liebe“ an der Seite von Nacktmodel Micaela Schäfer. Wegen seiner Kritik am modernen Feminismus und seinem Einsatz für Männerrechte ist Pütz allerdings politisch in Ungnade gefallen. Dies berichtet COMPACT TV.