Prof. Dr. Thomas Petschner: Was man(n) zur Sexualität ehrlich sagen kann...

In diesem Gespräch geht es mit Professor Dr. Petschner und der Moderatorin Corina Klein, um Fragen, die Frauen schon immer mal Männer stellen wollten. Er berichtet über die Erfahrungen in verschiedenen Frauenseminaren über die Themen, die oft auch unangenehm sind, anzusprechen, weil es zu Schamgefühlen kommen könnte in der Partnerschaft. Dabei kann der Mut zur Aussprache von Themen, die nicht der Gesellschaftsnorm entsprechen, auch eine Bereicherung unter Frauen und in Partnerschaften sein.