Einige Ratschläge für ein gesundes und erfülltes Sexualleben

Ein erfülltes Sexualleben bereichert unser Leben und ist überdies sehr gesund. Mit den folgenden Tipps gelingt es.

#1 Sex ist keine lästige Pflicht

In Partnerschaften fehlt es oft an Zeit miteinander. Unsere Tage sind minutiös durchgeplant, was die Partner- und Familienzeiten mit einschließt. So, wie sich Paare und Familien pünktlich zu den Mahlzeiten treffen, verabreden sich manche Partner pünktlich zur Intimität. Diese funktioniert aber eher nicht auf Knopfdruck. Wer so vorgeht, macht Sex zur Pflicht, die allzu schnell zur Last werden kann. Die nötige und erwünschte Spontaneität und Leidenschaft schwinden, der Sexualakt selbst kann unbefriedigend enden. Eine Studie, welche das Journal of Economic Behavior & Organization veröffentlichte, konnte belegen, dass Paare mit mehr Sex nicht glücklicher wurden, wenn sie diesen zu gezielt planten. Nehmen Sie sich daher einfach freie Zeit miteinander und lassen Sie es darauf ankommen: Wenn die gemeinsamen Stunden zu Sex führen, genießen Sie ihn unbeschwert.

#2 Zeit für das Vorspiel

Männer sollten sich immer wieder vor Augen führen, dass Frauen in der Regel etwas mehr Zeit (und die richtige Umgebung) für ihre Erregung brauchen. Wer als Mann seiner Partnerin mit einem intensiven Vorspiel diese Zeit gibt, wird selbst viel mehr vom gemeinsamen Sex haben. Das Vorspiel stimuliert den Blutfluss, was die Genitalien von Mann und Frau orgasmusfähiger macht. Besonders der weibliche Orgasmus ist dringend darauf angewiesen.

#3 Gesundes Leben fördert besseren Sex

Es ist erwiesen, dass Menschen, die gesund leben, besseren Sex haben. Dazu gehören eine ausgewogene Ernährung, ausreichend viel Bewegung, der Verzicht auf Nikotin und sonstige Drogen, höchstens mäßiger Alkoholkonsum und die Reduktion von schädlichem Stress. Bewegen Sie sich als Paar gemeinsam und stellen Sie einen gemeinsamen Ernährungsplan auf, den Sie dann durch gemeinsames Kochen umsetzen. Sie werden sehen, wie außerordentlich Ihr Sex davon profitiert.

#4 Welche Medikamente nehmen Sie ein?

Nicht alle Menschen sind so kerngesund, dass sie gänzlich ohne Medikamente auskommen. Wenn Sie aber die eine oder andere Arznei einnehmen, könnte diese bisweilen Ihren Sexualtrieb hemmen. Berüchtigt für diesen Effekt sind unter anderem

Antidepressiva,



Antihistaminika und



die Antibabypille.

Wenn Sie diesen Verdacht haben, sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen. Er kann Ihnen vielfach ein substituierendes Präparat verschreiben, das genauso gut hilft, aber Ihr Sexleben nicht beeinträchtigt.

#5 Keine Furcht vor Viagra & Co.

Wenn Sie als Mann unter einer erektilen Dysfunktion leiden, scheuen Sie sich nicht, auch einmal PDE-5-Hemmer (unter anderem Viagra) anzuwenden. Gehen Sie vorurteilsfrei damit um. Sie können diese zum Beispiel von Potenzladen Shop Online erhalten.



