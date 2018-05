Wonach suchen Frauen?

Pünktlich zum Muttertag hat xHamster.com, Deutschlands beliebteste Erotikfilm-Seite, sich einmal genauer angesehen, wonach Frauen eigentlich auf Pornoseiten suchen.

Mittlerweile beträgt der weibliche Anteil an Userinnen der Webseite ganze 23 Prozent. Ausgewertet wurden die Suchanfragen von 35 bis 44-jährigen Frauen im April 2018.

Die Top 10 der beliebtesten Suchen ist dann doch überraschend und nicht typisch weiblich:

german

deutsch

german milf

german teen

pregnant

gangbang

squirting

creampie gangbang

threesome

brutal

Auch die beliebtesten Kategorien zeigen keine typisch weiblichen Züge:

german

bdsm

old young

anal

amateur

teens

lesbians

bbw

gangbang

group

Und wie unterschieden sich die Suchanfragen der Bundesländer im April nach reiferen Frauen, den Milfs?

Nordhrein-Westfalen 24%

Hessen 16%

Bayern 13%

Baden-Würtemberg 11%

Niedersachsen 8%

Berlin 7%

Hamburg 5%

Sachsen 4%

Rheinland-Pfalz 4%

Schleswig-Holstein 2%

Sachsen-Anhalt 2%

Brandenburg 1%

Thüringen 1%

Saarland 1%

Mecklenburg-Vorpom. 1%

Bremen 1%

