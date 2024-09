Stellungsranking der Deutschen: Doggy-Style auf Platz 1

Dass kreative Stellungen beim Sex in deutschen Betten dazugehören sollen, dafür sprechen unzählige Ratgeber. Und doch ist der Doggy-Style nicht nur unverzichtbar, sondern jede:r Dritte mag ihn auch am liebsten. Wie sich das Stellungsspiel in deutschen Betten gestaltet und welche Rolle dabei mediale Einflüsse spielen, zeigen exklusive Daten von JOYclub ( www.joyclub.de).