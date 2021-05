WDR-Magazin zu Liebe, Sexualität und Partnerschaft ab Juni mit neuen Folgen

Annabell Neuhof und Yared Dibaba sprechen über Sex. Bei "Ohjaaa! - Sex lieben" machen sie intime und intensive Erfahrungen und teilen sie mit den Zuschauer*innen - nach dem Motto "Wir geben alles für die Aufklärung!". Das WDR-Magazin startet ab 17. Juni 2021 in eine sechsteilige Staffel im WDR Fernsehen und online first in der ARD-Mediathek. Alle zwei Wochen gibt es außerdem den gleichnamigen Podcast von WDR 2.