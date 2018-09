Pegging – der Sextrend 2018

In den letzten Jahren noch tabuisiert, mittlerweile eine gängige und trendige Sexpraktik: Pegging. Wenn die Frau mithilfe eines Umschnalldildos ihren Schatz anal befriedigt, kann das für beide Seiten sehr erfüllend sein. Sexpertin SuesseLuna vom Erotikportal amateurcommunity.de hat die wichtigsten Fragen zum Sextrend Pegging beantwortet.

Wieso stehen so viele Männer auf Pegging?

Es gibt schon viele Männer, die auf Rimming stehen, also wenn sie ihn oral am Po befriedigt. Außerdem kann der Mann beim Pegging auch einfach einmal die Dominanz abgeben, nur genießen und sich fallen lassen. Hauptgrund ist aber der immense Orgasmus: Ein Höhepunkt, der mit einer Prostatamassage einhergeht, ist besonders intensiv.

Wie spreche ich das Thema in der Beziehung am besten an?

Wie alles andere auch: Man hat von etwas Neuem erfahren und möchte es gerne ausprobieren. In einer guten Beziehung sollte man alles ansprechen können, ohne verurteilt zu werden. Rimming kann ein guter Einstieg sein, bevor man sagt: „Hey, wollen wir mal den ultimativen Orgasmus für Männer probieren?“ Wenn Frau mit einem besonders maskulin geprägten Mann zusammen ist, sollte sie definitiv klar machen, dass er durch die Sexpraktik Pegging nicht als devot gilt. Das könnte für viele Männer ein Blocker sein, denn sie werden ja buchstäblich penetriert und das ist immer noch kein traditionelles Szenario für viele.

Wie kann die Frau auch Spaß daran haben und was sind die Vorteile?

Die ausgeübte Dominanz ist für mich schon verlockend genug. Wenn ich sehe, wie er sich mir hingibt und mir so viel Vertrauen entgegenbringt, ist das sehr sexy. Genau wie beim Oralverkehr genießt man es ja, den anderen zu verwöhnen. Man kann beim Pegging aber auch viel kombinieren. Zum Beispiel könnte er eine Fernsteuerung für ein Vibro-Ei halten, das sie sich eingeführt hat. So gibt er die Lust gleichermaßen zurück. Oder man intensiviert das Szenario durch ein Rollenspiel.

Wie bereite ich Pegging am besten vor?

Ein langes Vorspiel ist optimal. Bestenfalls gehört dazu das erwähnte Rimming, also wenn sie ihn mit der Zunge am Po verwöhnt. Dann kann sie zu den Pobacken übergehen, die ebenfalls sehr sensibel sind und dabei langsam mit Fingerspielen anfangen. Aus einem werden dann zwei Finger, die immer mehr Druck ausüben und später etwas eindringen. Sehr wichtig ist auch die Hygiene: Er sollte definitiv mehrere Durchgänge mit der Analdusche durchführen, damit starke Gerüche oder „Überbleibsel“ vermieden werden.

Worauf sollte ich bei der Auswahl des Sexpielzeugs achten?

Da sollte man je nach Körperverträglichkeit wählen. Ist nichts dabei, was Allergien hervorruft, sollten die Vorlieben die Auswahl vorgeben. Zu Beginn ist ein glatter Umschnalldildo in mittlerer Größe optimal. Bestenfalls suchen sich beide gemeinsam im Sexshop etwas aus und legen dann zusammen los.

Quelle: amateurcommunity.de