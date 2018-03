Kommt es auf die Länge an? Oder ist es einer der größten Sex-Irrtümer?

"Das sind nicht 20 cm, nie im Leben, kleiner Peter!" Mit diesen Worten beginnt der Refrain des bekannten Karnevalhits der Sängerin Möhre, welches den Titel "20 cm" trägt. In schlichten Reimen wird hierbei die Penislänge des Mannes thematisiert. Diese Thematik ist jedoch nicht aus der Luft gegriffen. Das beste Stück des Mannes - ein sehr brisantes Thema, was viele Männer im Geheimen beschäftigt, allerdings nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Dabei bedarf diese Thematik einer Auseinandersetzung.

Britische Forscher haben eine Studie durchgeführt. Hierbei wurden die Penislängen von 15.000 Männern aus 18 verschiedenen Nationen miteinander verglichen. Hierbei wies der erigierte Penis durchschnittlich eine Länge von 13,12 cm auf. Im schlaffen Zustand verfügte er über eine Länge von 9,16 cm.

Druck der Gesellschaft

Bei einer weiteren Studie gaben Ärzte an, dass zahlreiche Patienten sich Sorgen um die Länge ihres Penis machen. Die Ärzte müssen viel Arbeit leisten, um die Patienten davon zu überzeugen, dass die Länge ihres besten Stücks normal ist und sie nicht ihren Penis natürlich vergrößern müssen. Hierbei handelt es sich weitgehend um jüngere Patienten. Doch woher kommen plötzlich diese Zweifel? Laut Angaben dieser Ärzte haben sich Männer vor rund 30 Jahren weniger Gedanken über solche Themen gemacht. Eine Ursache hierfür könnte die Nutzung des Internets sein. Dieses Medium bietet eine Bandbreite an Fotomontagen oder pornografischen Bildern. Nicht zuletzt tauschen sich viele junge Männer im Netz über derartige Themen aus. Dass eine Vielzahl der getätigten Aussagen nicht der Wahrheit entsprechen, liegt auf der Hand. Der fehlende Ansprechpartner fehlt und somit dient das Internet zum Austausch. Dies fördert diesen eingebildeten Größenkomplex noch zusätzlich. Etwa die Hälfte aller Männer ist mit der Größe oder dem Aussehen ihres Penisses unzufrieden. Dass diesem Thema derartig viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, deutet auf die Brisanz dieses Themas hin. Da es viele Mittel und Wege gibt, den Penis auf natürliche Weise zu vergrößern, werden auf Penisvergroessern.info diverse Methoden aufgeführt. Die Webiste-Statistiken sprechen für sich: die vielen Besucher bestätigen das rege Interesse an solchen Methoden.

Die weibliche Meinung

Interessant zu wissen ist nun noch, was Frauen über dieses Thema denken. Wie wichtig ist Frauen eigentlich die Länge des männlichen Penisses? Grundsätzlich beurteilen Frauen rein optisch einen Mann attraktiver, wenn er über einen längeren Penis verfügt. Allerdings liegt die Ursache hierfür in der Evolution. Bei Frauen lag früher das größte Interesse darin, gesunde Nachkommen zu zeugen. Und scheinbar ist ein langer Penis ein Indiz dafür, dass der Mann gesunde Kinder zeugen kann. Jedoch ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass andere Faktoren für die Attraktivität eines Mannes viel wichtiger waren. So legten Frauen viel mehr Wert darauf, dass ein Mann sich pflegt, breite Schultern sowie schmale Hüften hat. Auf die Penislänge bezogen war Frauen durchaus wichtiger, dass der Gesamteindruck und die Form des Gliedes stimmten. Eine Studie hat ergeben, dass etwa 92 % der Frauen der Umfang sowie die Härte des Penisses wichtiger waren als die Länge.

Abschließend ist zu sagen, dass männlichen Komplexe bezüglich auf die Länge ihres besten Stücks hausgemacht sind. Denn das Internet verstärkt die Selbstzweifel mit pornographischen Inhalten, Fotomontagen sowie Foren, in denen die wenigsten User hinsichtlich dieser Thematik ehrlich sind. Für die Damen der Schöpfung zählen andere Dinge als die Länge. Für sie ist beispielsweise am wichtigsten, ob der Mann ein guter Liebhaber ist und weiß, mit seinem besten Stück umzugehen. Wie man sehen kann, ist die Penislänge für Frauen zweitrangig. Und was nützt einem Mann ein langer Penis, wenn er nicht richtig erigiert oder zu dünn ist?