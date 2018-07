40 Prozent aller Deutschen haben einmal am Tag heiße Gedanken

Ein wohlgeformter Körper hier, ein heißes Foto dort, ein plötzlich auftretendes Prickeln da unten in der Lendengegend… Ein Viertel aller deutschen Frauen und Männer denkt mehrmals am Tag an Sex. Auch wenn es ein Klischee ist: Männer tun es mit 38 Prozent offenbar wirklich weit häufiger als Frauen mit 12 Prozent. Jedoch kommt rund 40 Prozent beiderlei Geschlechts immerhin einmal pro Tag ein Schäferstündchen in den Sinn, Mann wie Frau also fast gleich oft. Anderen Nationalitäten steht tendenziell etwas häufiger der Sinn nach horizontalem Vergnügen. Vor allem Spanier denken mit 43 Prozent gerne mehrmals am Tag daran. Das geht aus der aktuellen LoveGeist-Studie hervor, für die das Premium Casual Datingportal Secret.de gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Kantar TNS rund 10.000 Singles aus sieben europäischen Ländern befragt hat. 2.000 davon kommen aus Deutsch­­land.* Von ihnen haben laut Studie 23 Prozent der Männer und 51 Prozent der Frauen keinen imaginären Spaß zwischen den Laken.