Sexuelle Zufriedenheit steigt - Global Sex Survey von Durex liefert Daten, Trends und Insights

Anlässlich des 95. Geburtstags von Durex stellt die beliebte Reckitt Marke die vierte Auflage der Durex Global Sex Survey vor. Die Umfrage-Ergebnisse zeigen aktuelle Trends und liefern spannende Insights rund um Fragen der sexuellen Gesundheit und des Wohlbefindens. Die Resultate zeigen, wie wichtig die Aufklärungsarbeit von Durex ist.

Die Marke setzt sich dafür ein, sexuelle Erlebnisse und sexuelles Wohlbefinden zu verbessern und eine integrativere und vielfältigere Welt zu schaffen-um jeden Menschen zu ermutigen, seinen persönlichen Weg zur sexuellen Selbstbefreiung zu verfolgen.



In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben in 36 Ländern mehr als 118.000 Personen an der Global Sex Survey von Durex teilgenommen, der umfangreichsten Studie zu sexueller Gesundheit und Wohlbefinden. Die Studie bietet einen umfassenden Einblick in Sexualität, Sex und Beziehungen und zeigt die neuesten Trends in diesen Bereichen auf.

Sexuelle Zufriedenheit nimmt weltweit zu

Sexuelle Zufriedenheit sieht für alle anders aus und Durex ist der Überzeugung, dass jeder Mensch guten Sex haben kann, wenn man sich vollkommen akzeptiert fühlt. Die neuen Daten der Global Sex Survey 2024 zeigen, dass die sexuelle Zufriedenheit weltweit über die Jahre zugenommen hat. Hierzulande gibt beinahe jeder zweite der sexuell Aktiven über alle Altersgruppen hinweg an, ein körperlich sowie emotional erfülltes Sexleben zu haben. Dabei gilt je regelmäßiger, desto besser, denn 80% der Deutschen, die mit ihrem Sexleben sehr zufrieden sind, haben wöchentlich Sex. Diejenigen, die Durex verwenden, sind dabei besonders zufrieden - mit einer 29% höheren Zufriedenheit von Durex Verwendern im Vergleich zu den Befragten, die die Marke nicht nutzen, trägt Durex maßgeblich zu einem erfüllten Sexleben vieler bei.*

Guter Sex kann glücklich machen

Guter Sex kann viele positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben und die diesjährigen Ergebnisse bestätigen dies: Mehr als die Hälfte der Befragten in Deutschland stimmt zu, dass sie sich durch Sex glücklicher fühlen und 36% fühlen sich sogar weniger gestresst. Auch das Selbstwertgefühl steigt, denn 36% der Teilnehmenden fühlt sich attraktiver.* Dies unterstreicht, dass sich Menschen, die sexuell erfüllt sind, generell an einem verbesserten Wohlbefinden erfreuen. Als Nr. 1 Marke für Kondome und Gleitgel** macht Durex es sich zur Aufgabe, Sex durch innovative und qualitativ hochwertige Produkte noch aufregender zu machen.

"Wir freuen uns zu sehen, dass weltweit so viele Menschen ein befriedigendes und erfülltes Sexleben genießen. Wir wissen, dass sexuelles Wohlbefinden einen wesentlichen Beitrag zur allgemeinen Gesundheit leisten kann, und wir setzen uns dafür ein, dass alle ein Sexleben haben, mit dem sie sich wohlfühlen. Durex ist seit 95 Jahren ein Pionier in Sachen Innovation und kulturelles Engagement, und wir fangen gerade erst an. Mit aufregenden Innovationen und einem immer besseren Verständnis dafür, was sich unsere Verwender:innen wirklich wünschen, werden wir in den nächsten 95 Jahren noch mehr Menschen auf der ganzen Welt tollen Sex ermöglichen", sagt Ben Wilson, Intimate Wellness Global Category Director bei Reckitt.

Safety first beim ersten Mal

Nicht nur weltweit, sondern auch in Deutschland sind Kondome die beliebteste Verhütungsmethode - und das seit Jahren. Der Vergleich zur letzten Befragung im Jahr 2016 zeigt ein gleichbleibend hohes Niveau für Deutschland. Die Antibabypille dagegen erfreut sich keiner großen Beliebtheit mehr und wird nur noch von 8% der Befragten verwendet - 2016 lag dieser Wert noch bei 23%. Vor allem beim ersten Mal vertrauen mehr als die Hälfte der Deutschen auf das Kondom. Der Anteil der Deutschen, die bei ihrer ersten sexuellen Erfahrung ein Kondom benutzt, ist in der Gen Z sogar noch höher. 64% der Gen Z Befragten gaben an, mit Kondom verhütet zu haben. Dabei überzeugen Kondome auch langfristig: 42% derjenigen, die bei ihrem ersten sexuellem Erlebnis Kondome verwendet haben, nutzen diese auch weiterhin. Das Kondom als Verhütungsmethode wird dabei nicht nur wegen einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis geschätzt, sondern vor allem, um sorgenfrei Sex genießen zu können, ohne das Risiko einer Schwangerschaft oder der Übertragung von Geschlechtskrankheiten einzugehen.*

Lernen und lehren - Sexualaufklärung in Deutschland

Die Gen Z fühlt sich in Bezug auf Sex oftmals unsicher: 32% der Gen Z ist nicht sicher, was die Vermeidung von Schwangerschaften angeht, 40%, wie sie sich vor Geschlechtskrankheiten schützen können. Nur die Hälfte der jungen Deutschen hat das Gefühl zu wissen, was sie bei ihrer ersten sexuellen Erfahrung erwartet. Das zeigt, wie wichtig es ist, die Sexualaufklärung in Deutschland zu stärken.* Sexuelle Zufriedenheit, Sicherheit und Gesundheit sind Herzensangelegenheiten von Durex, weshalb sich die Marke dafür einsetzt, sexuelle Bildung zu fördern, die sich sowohl Fragen der Vielfalt als auch der geschlechtlichen und der sexuellen Selbstbestimmung und Erfüllung widmet. Durch unsere Partnerschaft mit FAQ YOU, um u.a. die Sexualerziehung an Schulen durch Peer-to-Peer-Akademys voranzutreiben und gesunde Lebensentscheidungen zu treffen, setzt Durex ein Zeichen für eine bessere sexuelle Bildung in Deutschland.

Bunt, laut und stolz

Die Durex Global Sex Survey gibt zudem Aufschluss über wichtige gesellschaftliche Themen wie z.B. sexuelle Vielfalt. 63% der Teilnehmenden in Deutschland geben an, dass sie es akzeptabel finden einen gleichgeschlechtlichen Partner zu haben. Durex ist es wichtig, dem Thema Diversität und LGBTQ+ mehr Gehör zu verschaffen, denn auch noch heute fühlt sich die Community im Vergleich zur Gesamtbevölkerung unwohler mit ihrer sexuellen Identität. Auch die junge Generation zeigt, wie wichtig es ist vermeintlichen Tabu-Themen in der Gesellschaft Raum und Gehör zu verschaffen, denn nahezu die Hälfte der Gen Z Befragten geben an, sich als "nicht ganz heterosexuell" zu identifizieren. *

Mit Projekten wie der Global Sex Survey macht sich das Unternehmen Reckitt für sexuelles Wohlbefinden und Gesundheit sowie die Enttabuisierung von Sex und Sexualität stark und tritt Stigmatisierung in der Gesellschaft entgegen.

