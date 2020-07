Auch beim Sex einen guten Riecher Alles dufte: BILLY BOY Fresh & feel sorgt für frischen Wind im Schlafzimmer

Immer der Nase nach beim Kondomkauf: Mit dem Launch des neuen Produkts Fresh & feel sorgt BILLY BOY für neue Nuancen in der Welt der Kondom-Aromen. Statt des Latex-Eigengeruchs lädt nun eine belebende Mischung aus betörender Frische und männlichem Duft zum Eintauchen in große und kleine Abenteuer ein.

Egal ob fürs frische Match, frische Flirts oder frisch Verliebte: BILLY BOY Fresh & feel bietet mit dem gewohnt transparenten Gewand und der konturierten Form für ein schnelles passgenaues Abrollen den gewünschten umfänglichen Schutz vor Schwangerschaften sowie sexuell übertragbaren Krankheiten - gepaart mit einem angenehmen Duft für frische Liebesspiele. Also, Leinen los und endlich mal wieder in See stechen! BILLY BOY Fresh & feel ist seit Juni 2020 im Handel erhältlich.



Steife Brise statt lustkillendem Latex-Duft? Das neue Kondom Fresh & feel von BILLY BOY sorgt für frischen Wind in den deutschen Schlafzimmern! Während bisher bei Kondomen auf kosmetische oder fruchtige Noten wie Erdbeere oder Banane gesetzt wurde, bringt Fresh & feel einen maskulinen und modernen Duft an den Mann. Dieser reduziert den sonst oftmals als störend wahrgenommenen Latex-Eigengeruch, ohne dabei zu aufdringlich zu sein. Auch in seinem äußeren Erscheinungsbild stiehlt die Lümmeltüte dem Lümmel nicht die Show. In seinem transparenten Look ist Fresh & feel sehr unauffällig und damit wortwörtlich ein hidden Champion. Zudem punkten die Kondome mit ihrer leichten Handhabung und einem einfachen Abrollen. So ist Fresh & feel in Rekordzeit auf Position und damit startklar für den duften Höhe-punkt!

Ganz nach dem Motto "Made in Germany for Sex" wird auch Fresh & feel im norddeutschen Zeven zwischen Bremen und Hamburg hergestellt. Mit dem innovativen Frischeduft eröffnet BILLY BOY eine neues Duft-Segment und bringt damit noch mehr Vielfalt in die Kondomregale. Insbesondere in der jungen Generation ist das Kondom ein ständ(ig)er Begleiter. So geben 75 Prozent der 16-20-Jährigen an, "immer" oder "häufig" Kondome zu kaufen - und das vor allem auf Grund der Sicherheit. Denn mit dem Griff zu den Lümmeltüten setzen die jungen Käufer sowohl auf den Schutz vor einer ungewollten Schwangerschaft als auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten.

Quelle: MAPA GmbH (ots)