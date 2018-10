Let‘s Sex: 22. VENUS feiert große Eröffnung mit Stormy Daniels

Ausgefallene Kleider, neueste Toys und hunderte Sex-Sternchen haben für die nächsten vier Tage ein neues Zuhause: Messegelände unterm Funkturm in Berlin. Die 22. VENUS, eines der größten Erotik-Events, öffnete am heutigen Donnerstag ihre Pforten. Niemand geringeres als Stormy Daniels – Erotik-Darstellerin, die durch ihre angebliche Affäre mit dem US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump weltweite Berühmtheit erlangte – schnitt das rote Band durch und hieß die anwesenden Journalisten und Besucher willkommen. Den Highlight für die Branche stellt am Abend die Verleihung der VENUS Awards, den Oscars der Industrie, dar, bei der die auch Stormy Daniels teilnehmen wird.

VENUS Gesichter Micaela Schäfer, Lexy Roxx, Lucy Cat und Schnuggie91 bildeten einen Hingucker des Tages, nachdem sie aus pinkfarbenen körpergroßen Boxen „a la Stripper„ ausgestiegen sind. Der speziell für die VENUS komponierte und in Anlehnung an den Welthit von Aqua Song geschriebene Song „I’m a VENUS Girl“ das bunte Treiben. Insgesamt hunderte Aussteller und tausende Besucher sorgten bereits in den ersten Stunden für gefüllte Hallen und gute Stimmung auf dem Messegelände. Experten, Shows, Workshops und zahlreiche Produkte für Singles oder Paare bieten die perfekten Bedingungen, um als Mann oder Frau die eigene Sexualität etwas besser kennenzulernen und Neues zu entdecken. Quelle: VENUS Berlin



