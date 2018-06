Virtual Reality Pornos bringen die Selbstbefriedigung auf das nächste Level

Nahezu jeder Mann tut es, obwohl nur selten darüber gesprochen wird: Selbstbefriedigung und sich dabei einen Pornofilm angucken. Selbstverständlich über das Internet, wie es sich für das Informationszeitalter gehört. So richtig up to date sind die meisten Herren der Schöpfung jedoch nicht, weil sie sich die Filme auf einem flachen Bildschirm ansehen. Richtige Virtual Reality Fans sind da schon ein Stückchen weiter. Sie tauchen in die virtuelle Welt ein und heben damit die Selbstbefriedigung auf das nächst höhere Level.