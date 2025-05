Romantik auf vier Rädern Männer fahren beim Date lieber selbst - Frauen lassen sich chauffieren

Das Auto ist für viele Menschen mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Es bietet Raum für Gespräche, Nähe und gemeinsame Erlebnisse - ob bei einem spontanen Stopp am See, einer Fahrt durch die Natur oder einem romantischen Roadtrip. Nicht selten entstehen im Auto besondere Momente: Der erste Kuss, tiefgründige Gespräche oder das Knistern zwischen zwei Menschen.

Die aktuelle Umfrage der Tankstellenkette HEM zum Thema "Verliebt unterwegs"[1] zeigt, welche Rolle das Auto beim Kennenlernen spielt und welche Fahrzeugmerkmale dabei als besonders anziehend oder unattraktiv empfunden werden.

Geht es darum, welche Fahrzeuge bei potenziellen Partnern einen besonders positiven Eindruck hinterlassen, liegen SUVs (22 Prozent) knapp vor Kombis (21 Prozent). Weniger Wirkung zeigen dagegen Pickups (0 Prozent) und Geländewagen (3 Prozent). Bei Frauen sind SUVs sogar noch beliebter (25 Prozent), während Cabrios vergleichsweise anziehender auf Männer wirken (14 Prozent) als auf Umfrage-Teilnehmerinnen (5 Prozent). Auch bei der Fahrzeugfarbe sind die Präferenzen deutlich: Schwarz bleibt - wie bereits in einer früheren HEM-Umfrage[2] aus dem Jahr 2023, in der sogar 37 Prozent diese Farbe bevorzugten - auch weiterhin die beliebteste und attraktivste Fahrzeugfarbe beim Dating. Für fast jeden Dritten (30 Prozent) ist sie die erste Wahl. Pink (0 Prozent) und Lila (1 Prozent) landen dagegen am Ende der Skala - auffällig ist also nicht gleich anziehend.

Der Fahrstil spielt beim Flirtpotenzial ebenfalls eine große Rolle. Besonders attraktiv empfindet fast jeder Zweite (49 Prozent) eine ruhige, gelassene und sichere Fahrweise. Für jeden Fünften (20 Prozent) darf es lieber sportlich, dynamisch und souverän zugehen. Immerhin rund ein Viertel (27 Prozent) gab jedoch an, dass der Fahrstil keinen Einfluss auf die Attraktivität einer Person habe.

Erster Funke, erster Kuss - Große Gefühle auf dem Fahrersitz

Wohin sollte es beim romantischen Ausflug gehen? Die meisten Befragten würden sich für die Fahrt zu einem idyllischen Ort in der Natur entscheiden, zum Beispiel zu einem Picknick (28 Prozent). Fast genauso beliebt sind Ausflüge ans Meer oder die Küste (27 Prozent), während sich andere für eine gemütliche, zieloffene Spritztour mit Musik (16 Prozent) oder die Fahrt in eine stilvolle Bar bzw. ein Restaurant (13 Prozent) entscheiden würden.

Dass das Auto als Ort für emotionale Momente durchaus eine Rolle spielt, zeigt auch der Blick auf persönliche Erfahrungen: 22 Prozent der Befragten gaben an, dass der erste Funke beim gemeinsamen Autofahren übergesprungen sei. 18 Prozent erlebten sogar den ersten Kuss im Auto. 21 Prozent hatten derartige Erfahrungen zwar noch nicht, könnten sich das aber durchaus romantisch vorstellen. Für weitere 21 Prozent spielt Romantik im Auto hingegen keine große Rolle.

Auch bei der Platzverteilung im Auto zeigen sich Unterschiede: Während 84 Prozent der Männer beim Date lieber selbst fahren, ist das Bild bei Frauen ausgeglichener - 54 Prozent geben an, lieber auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen. 46 Prozent sitzen lieber selbst am Steuer.

Autopflege statt Blumenstrauß - So wird das Auto zum Flirtfaktor

Ein gepflegtes Fahrzeug hat für die Mehrheit beim Dating einen hohen Stellenwert. 54 Prozent der Befragten ist es sehr wichtig, dass ihr Auto beim Abholen einladend und sauber wirkt, für weitere 36 Prozent sollte es zumindest "nicht negativ auffallen". Nur acht Prozent legen weniger Wert auf die äußere Erscheinung des Fahrzeugs, und lediglich zwei Prozent sagen, dass es für sie überhaupt keine Rolle spielt. Damit gaben insgesamt 90 Prozent der Befragten an, Wert auf ein gepflegtes Auto beim ersten Eindruck zu legen.

Entsprechend finden vor dem Date auch einige Vorbereitungen statt: 66 Prozent fahren vor einem Treffen noch einmal durch die Waschstraße, 64 Prozent räumen das Auto gründlich auf, 63 Prozent saugen den Innenraum. 45 Prozent reinigen zusätzlich die Sitze, 41 Prozent tanken vorsorglich voll. 20 Prozent polieren die Scheiben, 16 Prozent setzen auf Duftbäume oder Raumerfrischer. Nur 13 Prozent treffen keinerlei Vorkehrungen vor einem Date.

Datenbasis:

[1] Basierend auf einer Marktforschungsumfrage zum Thema "Verliebt unterwegs", die von der Tankstellenkette HEM im April 2025 mit 1.076 Personen über 18 Jahren durchgeführt wurde.

[2] Basierend auf einer Marktforschungsumfrage zum Thema "Das richtige Auto für die Partnersuche", die von der Tankstellenkette HEM im Juli 2023 mit 608 Personen über 18 Jahren durchgeführt wurde.

Quelle: Deutsche Tamoil GmbH (ots)