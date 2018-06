Das sind die sexiesten deutschen WM-Spieler: Heiß, heißer, Hummels!

Am 14. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Gerade hat Deutschland seine Aufstellung bekannt gegeben: 23 stramme Kerle werden auf dem Rasen alles für ihr Vaterland geben! Gut Fußball spielen können sie alle. Wen aber finden die Frauen wirklich sexy? Das Casual Dating Portal C-Date.de fragte bei seinen deutschen Userinnen nach. Das Ergebnis: Bayern-Kicker Mats Hummels ist der Sexgott der deutschen Nationalmannschaft! Wie wohl seine Cathy das findet?

“Welchen deutschen WM-Spieler würdet ihr nicht von der Bettkante stoßen?”, fragte das Casual Dating Portal C-Date.de seine deutschen Userinnen. Diese kreuzten fleißig an – auch Mehrfachnennungen waren möglich – und entschieden schlussendlich: Mats Hummels ist so heiß, dass sich Frau auch mal die Finger an ihm verbrennen würde. Über 24 Prozent würden den Abwehrspieler gern mal austricksen, um in seinem Bett zu landen! Das dürfte nicht so einfach sein, schließlich haben Söhnchen Ludwig und Frau Cathy Priorität für den FC-Bayern-Mann. Ob Letztere sich freut, dass so viele Damen ihren Liebsten echt sexy finden?

Wer Trapp will, muss an Izabel Goulart vorbei



Dicht hinter Hummels belegt Kevin Trapp den zweiten Rang. Mit dem Titel “zweitheißester deutscher Spieler” fängt die erste WM für den 27-Jährigen schon mal gut an. 24 Prozent der Umfrage-Teilnehmerinnen würden sich gern mal zwischen die Laken des Paris-Saint-Germains-Torhüters dribbeln. Auch das dürfte nicht einfach sein – Trapps derzeitige Freundin, “Victoria’s-Secret”-Model Izabel Goulart, wird sich wohl nicht so einfach ausspielen lassen.

Ebenfalls im vorderen Drittel dabei: Bayern-Verteidiger Jérôme Boateng, Barcelona-Torhüter Marc-André ter Stegen, Juventus-Turin-Kicker Sami Khedira und Hertha-BSC-Spieler Marvin Plattenhardt. Für den 26-Jährigen ist es die erste WM im Kader. Fest steht: Der Abwehrspieler ist fürs Team zumindest ein optischer Gewinn.

Özil und Kroos auf der “Ersatzbank”



Einige Überraschungen gibt es am Ende der “Hot-or-Not”-Liste der C-Date-Userinnen. Das Schlusslicht bildet Arsenal-Linksfüßer Mesut Özil. Nur gerade knapp 5 Prozent wären einem Stelldichein mit dem 29-Jährigen nicht abgeneigt. Was wohl seine On-Off-Ex-oder Wieder-Freundin Mandy Capristo davon hält?

Real-Madrid-Kicker Toni Kroos gehört auf dem Rasen zu den erfolgreichsten deutschen Spielern. Beim weiblichen Geschlecht scheint er hingegen nicht besonders anzukommen: 5.4 Prozent finden den Toni so richtig sexy. Das dürfte den zweifachen Familienvater allerdings wenig stören. Ansonsten sitzen auch Niklas Süle und Julian Brandt eher auf der Ersatzbank, was die Frauen angeht. Hoffen wir für sie, dass es in Russland nicht so sein wird. Und drücken dem ganzen deutschen Team schon mal ordentlich die Daumen!

Die heißesten deutschen Nationalspieler:

Die Rangliste!

1. Mats Hummels 24.3 %

2. Kevin Trapp 24.0 %

3. Jérôme Boateng 22.1 %

4. Marc-André ter Stegen 20.2 %

5. Sami Khedira 20.0 %

6. Marvin Plattenhardt 19.4 %

7. Leon Goretzka 18.1 %

8. Jonas Hector 15.1 %

8. Julian Draxler 15.1 %

10. Ilkay Gündogan 14.9 %

11. Thomas Müller 14.1 %

12. Marco Reus 13.9 %

13. Manuel Neuer 12.0 %

14. Antonio Rüdiger 11.7 %

15. Mario Gomez 11.5 %

16. Timo Werner 10.3 %

17. Joshua Kimmich 10.2 %

18. Sebastian Rudy 9.4 %

19. Matthias Ginter 8.6 %

20. Julian Brandt 8.5 %

21. Niklas Süle 7.9 %

22. Toni Kroos 5.4 %

23. Mesut Özil 4.9 %

An der Umfrage haben 3’588 Frauen teilgenommen.

Quelle: C-Date: