Dr. Michael Treina: Blockierte sexuelle Verbindungen

Bei der Arbeit an Klienten stellt Dr. Michael Treina fest, dass eine erhebliche Anzahl von Klienten mit spirituellen Lebensaufgaben, sogenannte "Systemveränderer", neues Wissen und neue Fähigkeiten zum Thema menschliche Sexualität mitbringen. Dabei zeigt sich immer wieder, dass bei vielen Menschen die Sexualität in hohem Masse blockiert oder gestört ist. Sexualität birgt wie kaum ein anderes Thema sehr viel Kummer und Schmerz.

Wie Fallbeispiele zeigen, liegt in der sexuellen Verbindung von Menschen ein enormes Potential in Bezug auf Bewusstseinserweiterung und Heilung. Nicht ohne Grund wurde dieses Wissen in den alten Bewusstseinsschulen auf der Erde gehütet und an die nachfolgenden Generationen weitergegeben. Da jedoch viele Religionen die Sexualität in ein problematisches Licht stellen, die Porno-Industrie viele Menschen im Griff hat und Fremdenergien Sexualität für ihre Zwecke nutzen und uns traumatisieren, ist es wichtig, die eigene Sexualität zu heilen. Der Autor schlägt dazu vier Schritte im Alltag vor.





Dr. Michael Treina (PhD) arbeitet als Management Consultant, Coach und Psychokinesiologe. Er ist eine Forschernatur und hat sein Leben lang versucht zu verstehen, was die Dinge wirklich antreibt. In den letzten zehn Jahren hat er gelernt, mit dem Unbewussten seiner Kunden zu arbeiten. Dadurch ist es ihm möglich besser zu verstehen, was die tieferen und nicht materiellen Ursachen von vielen Störungen sind, die Menschen in der Berufswelt, in ihrer Gesundheit oder ihrem Glücklichsein behindern. Er entdeckte bei seiner Arbeit, dass das Unbewusste des Menschen aus verschiedenen unter- und überbewussten Teilen besteht, die gezielt angesprochen werden können.

Viele der heute beobachteten Störungen sind somit auf der feinstofflichen Ebene heilbar. Über einen erheblichen Teil der oft sehr tief liegenden Ursachen wird in unserer Gesellschaft kaum je gesprochen, oftmals sind sie sogar tabu. Menschen können mit dem entsprechenden Wissen viel mehr selbst heilen und auflösen, als das Mainstream-Denken vermuten lässt. Das steht teilweise im Widerspruch zu Lehrmeinungen der Moderne, sei es in der Medizin, Psychologie oder der klassischen Physik.

Der Autor hat sein Wissen in Form eines Buches veröffentlicht und bringt in Kursen sein Wissen und sein methodisches Know-how interessierten Therapeuten bei. In Referaten wendet er sich auch gerne direkt an die Menschen, um sein Wissen weiterzugeben.

Quelle: TV.Berlin - Der Hauptstadtsender