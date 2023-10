Das war die 26. VENUS: Erotik, Lifestyle, Shows und ganz viele Stars

Vom 25. bis 29. Oktober 2023 stand Berlin zum 26. Mal wieder ganz im Zeichen von Leidenschaft, Lust und Erotik. In diesem Jahr bekam Venus-Urgestein Micaela Schäfer prominente Unterstützung von gleich sieben weiteren Markenbotschafterinnen - darunter Mia Julia, Anne Wünsche, Texas Patti, Diana Fetisch, RoxxyX, Anike Ekina und Lena Nitro. Nacktschnecke Micaela, die in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum als VENUS-Gesicht feierte und dafür sogar mit einem VENUS-Award ausgezeichnet wurde, posierte mit ihren Kolleginnen nicht nur zum Auftakt am Donnerstag vor dem Eingang der Messehallen unter dem Funkturm für die Fotografen. Fans konnten die acht Markenbotschafterinnen an allen Messetagen bei Autogrammstunden, Selfies & Co. hautnah erleben.

Zahlreiche fesselnde Live-Showshows, diverse Neuheiten sowie viele internationale Stars und Sternchen zum Anfassen, aber auch Infotainment und Ausgefalleneres im Kinky-Bereich sorgten für ereignisreiche Messetage mit erstklassiger Unterhaltung. 28.080 Besucher, knapp 1.517 Einkäufer und Fachbesucher aus 49 Ländern kamen zur 26. Ausgabe der Erotik- und Lifestylemesse in die Hauptstadt. Natürlich gab es am gesamten Messewochenende wieder zahlreiche Partys und Events in angesagten Locations.

Vier Tage und Nächte lang feierten Stars und Promis mit ihren Fans sowie Fachbesuchern der Branche die schönste Nebensache der Welt. Nach einem ausgiebigen Party-Wochenende voller Erotik blicken die Aussteller auf eine der erfolgreichsten Messe-Ausgaben zurück. Denn auch in diesem Jahr übertraf die VENUS wieder die gesteckten Ziele deutlich. VENUS-Liebhaber kamen in Sachen Lust und Erotik, bei 30 Prozent mehr Ausstellern als im Vorjahr, voll auf ihre Kosten. Aussteller wie Eis.de hatten allerhand prickelnde Neuheiten und Toys im Gepäck. An den Ständen von MyDirtyHobby, Bongacams, Stripchat beispielsweise erlebten die Besucher ihre Lieblings-Camgirls hautnah. Am Stand von BestFans gaben sich Reality Stars, Influencer und Creatoren die imaginäre Klinke in die Hand. Beim Men-Strip der Juicy-Boys kamen nicht nur die weiblichen Besucher auf ihre Kosten.



Zum inzwischen sechsten Mal fanden wieder zwei restlos ausgebuchte Führungen für Sehbehinderte und blinde Menschen in Kooperation mit dem ABSV – Allgemeiner Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin statt.

Schon am Abend des ersten Messetages zog die Verleihung der legendären VENUS Awards in einer festlichen Gala die Stars der Branche in ihren Bann. Gleich 28 Preisträger:innen, konnten sich über eine der begehrten Goldfiguren, den „Oscar“ der Erotikbranche, freuen.

Und da nach der VENUS ja bekanntlich vor der VENUS ist, findet die größte Erotik- und Lifestylemesse Europas natürlich auch im nächsten Jahr statt. Vom 24. bis zum 27. Oktober 2024 dürfen sich Besucher schon jetzt auf zahlreiche Highlights, Aussteller, Neuigkeiten und jede Menge Stars und Sternchen der Branche freuen.

Quelle: Venus Berlin