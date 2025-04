Durex Intensity: Kondome, die sich nicht wie Kondome anfühlen

Schluss mit Barrieren, Schluss mit Kompromissen! Durex Intensity bringt Sexpartner einander näher als je zuvor. Das weltweit erste Kondom aus Nitrilkautschuk vermittelt Körperwärme fast 1:1 und sorgt so für bisher nie dagewesene Verbundenheit. Durex, die weltweite Nr.1 und auch in Deutschland führende Kondommarke, schreibt mit dieser Innovation das Gefühl von Intimität neu.

Warum verzichtet rund die Hälfte der Deutschen auf Kondome?* Ein häufig genannter Grund ist das reduzierte Gefühl von körperlicher Nähe* - ein Gefühl, das maßgeblich durch die Wärme des Partners vermittelt wird. Mit Durex Intensity gehören Kompromisse der Vergangenheit an. Das Premium-Kondom wurde entwickelt, um die natürliche Wärme des Partners spürbar zu machen - damit die rund 37 Grad Celsius auch wirklich ankommen. Durex Intensity beweist: zuverlässiger Schutz und sinnliches Vergnügen gehen Hand in Hand.

Für das Gefühl, nur den Partner oder die Partnerin zu spüren

Durex Intensity ist ein latexfreies Kondom aus hauchdünnem und transparenten Nitrilkautschuk. Dieses für Kondome neue, einzigartige und patentierte Material passt sich dem Körper ideal an und überträgt Wärme besonders gut. Durex Intensity gibt - anders als herkömmliche Kondome - die Körperwärme fast 1:1 weiter und kommt so sehr nah an ein echtes Haut auf Haut Gefühl heran. Dank Durex Intensity kann man die natürliche Wärme des Partners, typischerweise um die 37 Grad, fast ungefiltert spüren. Das latex-freie Material sorgt dabei für ein natürliches, geruchsloses Erlebnis.

"Wirklich nur den Partner oder die Partnerin spüren - das ist das neue Gefühlserlebnis, was wir mit Durex Intensity ermöglichen. Das neue, patentierte Material vermittelt Wärme so intensiv wie nie zuvor, wodurch die Nähe des Gegenübers auf eine völlig neue Art und Weise spürbar wird. Und weil Intimität niemals auf Kosten der Sicherheit gehen sollte, bietet Durex Intensity das gleiche Maß an Schutz wie alle anderen Durex Kondome, mit entsprechender Haltbarkeit und Zuverlässigkeit", sagt Michaela Kuhndörfer, Marketing Director DACH und Nordics bei Reckitt.

Als meistverkaufte Kondommarke der Welt** entwickelt Durex innovative Produkte, die das sexuelle Vergnügen steigern, wie Durex Intensity. Bei Durex geht's um Sex, der Spaß macht und sich richtig gut anfühlt! Seit über 90 Jahren steht die Marke für ein offenes, ehrliches und positives Sexleben ohne Scham. Darüber hinaus will Durex die Gespräche über Sex verändern: Die Marke setzt sich dafür ein, dass alle Menschen ein erfüllendes und sicheres Sexleben genießen können, egal wer und mit wem. Und wer in Deutschland Durex vertraut, ist ohnehin besonders zufrieden: Mit einer 29 % höheren Zufriedenheit von Durex Nutzern im Vergleich zu den Befragten, die die Marke nicht verwenden, trägt die Reckitt Marke maßgeblich zu einem erfüllten Sexualleben bei.*

Eine aufmerksamkeitsstarke Medienkampagne begleitet die Einführung von Durex Intensity, dem ersten Nirtil-Kondom in Deutschland. Die Kampagne wird über TV, Amazon Prime Video, YouTube und soziale Kanäle wie TikTok und Instagram ausgespielt.

Durex Intensity ist ab sofort im Handel erhältlich.

* Global Sex Survey 2024; ** Nielsen

Quelle: Reckitt Deutschland (ots)