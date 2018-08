In Mexiko nun offiziell möglich: Öffentlicher Geschlechtsverkehr

Die Behörden der mexikanischen Stadt Guadalajara haben per Gesetz öffentlichen Geschlechtsverkehr erlaubt, wie der TV-Sender „NBC Washington“ berichtet.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" schreibt weiter: "Nach Inkrafttreten der Verordnung darf die Polizei nicht mehr gegen Exhibitionisten sowie Menschen, die Geschlechtsverkehr in der Öffentlichkeit, in Autos und an anderen Orten haben, vorgehen und bestrafen – falls es keine Beschwerden von anderen Einwohnern über diese Handlungen gibt.

Laut den Behörden soll sich die Polizei auf den Kampf gegen Kriminalität konzentrieren und nicht mehr Menschen stören, die sich kein Hotelzimmer leisten können.

Die Gegner des neuen Gesetzes meinen, dass dies Vergewaltigern und Pädophilen das Leben erleichtern werde, und bezeichnen öffentlichen Sex als Moralfrage."

Quelle: Sputnik (Deutschland)