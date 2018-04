Studie: Jetzt ist es offiziell: Sex wird im Alter besser!

Sex im Alter gehört in manchen Kreisen immer noch in den Bereich der Tabus. Dabei hat die Mehrheit der Singles ab 50 durchaus regelmäßig Sex. Und den scheinen die Best Ager auch zu genießen: Jeder Zweite in dieser Altersgruppe ist nämlich der Meinung, dass Sex im Alter besser wird! Entsprechend aufgeschlossen ist man in reifen Jahren: Zwei Drittel stehen neuen sexuellen Praktiken offen gegenüber, vorausgesetzt das Vertrauen stimmt. Das sind Ergebnisse einer aktuellen Studie von Zweisam.de. Das neue Datingportal für Singles über 50 hat zu diesem Thema rund 2.900 Singles über 50 Jahren befragt*.