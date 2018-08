xHamster unterstützt Pornos für Frauen mit 25.000 Dollar

Etwa 30 Prozent der User auf Deutschlands beliebtester Pornoseite, xHamster.com, sind Frauen, die Tendenz ist steigend. Allerdings richten sich 90 Prozent der Videos an Männer. Diese Ungerechtigkeit will xHamster in einer großangelegten Kampagne ab September beseitigen: Mit „Porn for Women“ ruft die Seite einen Wettbewerb mit insgesamt 25.000 Dollar Preisgeld ins Leben.