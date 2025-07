Seit 1975: 50 Jahre Luftrettung in Villingen-Schwenningen

Seit einem halben Jahrhundert ist Christoph 11 in Villingen-Schwenningen ein unverzichtbarer Bestandteil der Notfallversorgung im Schwarzwald-Baar-Kreis und weit darüber hinaus. Mit einem eindrucksvollen Jubiläumstag feierte die DRK Rettungsdienst Schwarzwald Baar gGmbH als Betreiber der Luftrettungsstation, zusammen mit der DRF Luftrettung, die als Kooperationspartner seit 1996 den Flugbetrieb sicherstellt, am gestrigen Samstag dieses Jubiläum.

Der öffentliche "Jubiläumstag" von 11:00 bis 16:00 Uhr bot bei herrlichem Sommerwetter ein vielfältiges Programm für die ganze Familie. Die "Blaulichtfamilie" - darunter Feuerwehr, Bergwacht und Rettungshundestaffel - präsentierte eindrucksvolle Vorführungen und Einsatzeinblicke. Kinderschminken, eine Hüpfburg und viele Mitmachaktionen sorgten für Begeisterung bei den jüngeren Gästen. Für das leibliche Wohl sorgte der DRK Ortsverein Villingen e.V.

Ein besonderes Highlight: Drei Hubschrauber von DRF Luftrettung, Bundeswehr und Bundespolizei waren vor Ort, konnten aus nächster Nähe besichtigt werden und faszinierten große wie kleine Technikbegeisterte gleichermaßen.

Am Abend folgte ab 18:30 Uhr die festliche Abendveranstaltung für geladene Gäste. Unter den Anwesenden waren unter anderem Staatssekretär im Innenministerium Thomas Blenke MdL, der Landrat des Landkreises Schwarzwald-Baar, Sven Hinterseh und Oberbürgermeister Jürgen Roth. Dieser hatte als Vorsitzender des DRK Kreisverbandes Villingen-Schwenningen e.V. gleichzeitig die Gastgeberrolle inne.

Staatsekretär Thomas Blenke MdL stellte fest: "Heute feiern wir ein ganz besonderes Jubiläum: 50 Jahre Christoph 11, die Luftrettungsstation in Villingen-Schwenningen. Ein halbes Jahrhundert, in dem sich die Luftrettung rasant entwickelte und heute einen unverzichtbaren Beitrag zur schnellen und effizienten Notfallversorgung in Baden-Württemberg leistet. Das Team von Christoph 11 steht dabei vor der zusätzlichen Herausforderung, dass es der einzige Rettungshubschrauber in Baden-Württemberg ist, der auch nachts fliegen darf. Das Team meistert diese Aufgaben mit Bravour und zeigt damit eindrucksvoll, wie groß das Können und Engagement der Einsatzkräfte von DRF Luftrettung und DRK am Standort Villingen-Schwenningen sind. Damit hat es allerdings auch die höchsten Einsatzzahlen der Rettungshubschrauber in Baden-Württemberg. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 1.526 Einsätze von dieser Station aus durchgeführt: Das sind 1.526 Einsätze, bei denen Menschen in akuten Gefahrensituationen schnell und professionell geholfen wurde. Dem Team von Christoph 11 wünsche ich für die kommenden Jahre weiterhin sichere Einsätze, viel Erfolg und die nötige Kraft, um auch in Zukunft Menschenleben zu retten."

Es folgten ein Rückblick auf die bewegte Geschichte der Luftrettungsstation und eine Talkrunde mit Vertretern des DRK Landesverbands Baden, der Kostenträger, der DRF Luftrettung sowie der Bundeswehr. Einen emotionalen Höhepunkt stellte der Auftritt eines ehemaligen Patienten dar, der eindrucksvoll seine persönliche Rettungsgeschichte schilderte - und als Überraschung die Crew wiedertraf, die ihn versorgt und geflogen hatte.

Der Abend klang bei einem lockeren Get-together mit Livemusik in entspannter Atmosphäre aus - ein würdiger Abschluss eines ereignisreichen Tages, der eines deutlich machte: 50 Jahre Luftrettung sind 50 Jahre gelebte Menschlichkeit, Technik auf höchstem Niveau und unermüdlicher Einsatz Hand in Hand für das Leben.

Die Luftrettungsstation in Villingen-Schwenningen ist mit einer Höhe von 767 Metern über dem Meeresspiegel nicht nur die höchstgelegene ihrer Art in Deutschland, sondern zählt auch zu den dienstältesten Luftrettungsstandorten des Landes. Christoph 11 ist der erste und bislang einzige Rettungshubschrauber in Baden-Württemberg, der seit über sieben Jahren rund um die Uhr für Patientinnen und Patienten in der Region, im gesamten Bundesland und sogar über die Landesgrenzen hinweg im Einsatz ist.

Die Station Villingen-Schwenningen

Gründungsjahr: 1975

Träger: DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar gGmbH. In den vergangenen 50 Jahren haben wir den Flugbetrieb unter anderem mit dem Bundesgrenzschutz, der Bundeswehr sowie der ADAC Luftrettung durchgeführt. Seit 1996 steht die DRF Luftrettung als flugbetriebliche Partnerin an der Seite des DRK Schwarzwald-Baar gGmbH.

Flugbetrieb: Die gemeinnützige DRF Luftrettung betreibt 32 Stationen in Deutschland. An 13 der Hubschrauberstationen sind die Crews rund um die Uhr einsatzbereit, an zwei weiteren im Tagbetrieb mit erweiterten Randzeiten. An fünf Standorten kommen Hubschrauber mit Rettungswinde zum Einsatz.

Standort: Klinikstraße 22, 78052 Villingen-Schwenningen

Einsatzgebiet:

Notfalleinsätze: Landkreise Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Ortenau, Waldshut, Freiburg, Freudenstadt, Zollernalb, Rottweil, Sigmaringen, Konstanz, Reutlingen, Lörrach

Intensivtransporte: bei Bedarf im süddeutschen Raum

Besatzung: Pilot (nachts zwei), Notarzt, Notfallsanitäter (HEMS TC)

Einsatzzeit: 24 Stunden (als einzige Station in Baden-Württemberg)

Hubschraubertyp: H145 mit Fünfblattrotor

