80. Jahrestag des Sieges von Stalingrad

In diesen Tagen vor 80 Jahren erlitt die 6. Armee der Wehrmacht ihre Niederlage in Stalingrad. Und an diesem Tag, dem 31. Januar 1943, kapitulierte ihr Befehlshaber, Feldmarschall Friedrich Paulus, vor den sowjetischen Truppen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Mehr als zwei Millionen Menschen auf beiden Seiten waren an der Schlacht beteiligt. Es ist nicht möglich, die genaue Zahl der Opfer unter den Einwohnern der von den Nazis ausgelöschten Stadt zu nennen. Doch trotz aller Entbehrungen war die Rote Armee am Wolgaufer erfolgreich. Der Sieg bei Stalingrad war ein schwerer Schlag für den Feind, aber auch eine große Überraschung für die Alliierten. Der Sieg in Stalingrad läutete das Ende des deutschen Faschismus ein." Quelle: RT DE