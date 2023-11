Das Kennedy-Attentat: Staatsstreich aus dem Inneren?

Am 22. November 1963 wurde US-Präsident John F. Kennedy in Dallas ermordet: Doch nach 60 Jahren haben die wahren Hintergründe dieses Attentats nichts an politischer Sprengkraft eingebüßt.

Klar ist, dass die offizielle Version eines Einzeltäters nicht stimmen kann und hier andere, enorm mächtige Kreise am Werk gewesen sein mussten. Die „Deep State“-Drahtzieher sind bis heute im Dunklen geblieben, während ihre Strukturen immer sichtbarer werden. AUF1 zeigt im ersten Teil der explosiven Serie „Ungelöste Polit-Morde“ sämtliche Fakten und Fake News zum bekanntesten politischen Mord der Zeitgeschichte auf. Quelle: AUF1