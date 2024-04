Die Germanen – ihre Geheimnisse, ihre Geschichte

Wer waren eigentlich unsere Vorfahren? Kaum ein Volk übt bis heute eine so ungebrochene Ausstrahlung aus wie die Germanen. Dr. Stephanie Elsässer sprach darüber mit dem bekannten Historiker Jan von Flocken.

Es geht um den Freiheitskämpfer Arminius und seinen Zeitgenossen, den Markomannen Marbod, die weltgeschichtlichen Spuren, die die Germanen hinterlassen haben und die Europa bis heute prägen, und die Frage, welcher germanische Stamm der bedeutendste von allen war.

Lassen Sie sich überraschen von all dem Wissen und all den Einsichten, die in diesem Gespräch aufblitzen!

Das Gespräch sehen Sie in dem Video unten:





Quelle: COMPACT-TV