Dr. Daniele Ganser: 9 Jahre Ukraine Krieg

Die meisten Menschen glauben, der Krieg in der Ukraine sei mit der illegalen Invasion von Russland am 24. Februar 2022 ausgebrochen. Aber das stimmt nicht. Der Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser erklärt im Gespräch mit Flavio von Witzleben, dass der Konflikt am 20. Februar 2014 mit dem Putsch der USA in Kiew begann, worauf die Abspaltung der Krim und acht Jahre Bürgerkrieg mit 14’000 Toten folgten, was schliesslich zur russischen Invasion führte. Insgesamt schauen wir also im Februar 2023 auf tragische 9 Jahre Krieg zurück.

In seiner Arbeit untersucht Daniele Ganser die Themen Frieden, Energie, Krieg, Terror und Medien aus geostrategischer Perspektive. In der Überzeugung, dass auch Wissenschaftler helfen können, einen Teil der Lügen und der Brutalität zu überwinden, die unsere Welt noch immer prägen, engagiert sich Daniele Ganser gemeinsam mit tausenden Menschen für eine Welt in Frieden und für erneuerbare Energien.

Seine Forschungsschwerpunkte sind: Internationale Zeitgeschichte seit 1945, Verdeckte Kriegsführung und Geheimdienste, US-Imperialismus und Geostrategie, Energiewende und Ressourcenkriege, Globalisierung und Menschenrechte.

Quelle: Daniele Ganser