Ein Team von Archäologen aus den USA und Ägypten haben die vermutlich älteste Brauerei der Welt im südlichen ägyptischen Gouvernement Sohag entdeckt. Dies hat das Ministerium für Tourismus und Antiquitäten des Landes via Twitter am Samstag bekanntgegeben.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Die gemeinsame Mission unter der Leitung von Dr. Matthew Adams von der New York University und Dr. Deborah Vishak von der Princeton University hat laut einer Erklärung des Ministeriums eine Brauerei im Norden der antiken Stadt Abydos gefunden. Abydos mit seinen riesigen Grabstätten und Tempeln aus den frühesten Zeiten des alten Ägypten war bekannt für Denkmäler zu Ehren von Osiris, dem sehr verehrten Totengott.

Mostafa Waziri, der Generalsekretär des Obersten Rates für Altertümer, gab an, dass die Brauerei wahrscheinlich aus der Zeit des Pharao Narmer stammen würde, der vor etwa 5000 Jahren regiert hatte. Die Einrichtung besteht demnach aus acht großen Sektoren, die 20 Meter lang und 2,5 Meter breit seien und jeweils etwa 40 Tontöpfe enthalten würden, die zum Erhitzen der Mischung aus Wasser und Getreide verwendet worden seien.



Adams gab an, dass die Fabrik etwa 22.400 Liter Bier auf einmal produziert haben könne und dass sie wahrscheinlich speziell an diesem Ort gebaut worden sei, um die Durchführung von Ritualen zu ermöglichen, die in den Grabstätten der ersten Herrscher des alten Ägypten stattgefunden hatten.



Britische Archäologen hätten als Erste die Existenz dieser Brauerei bereits Anfang des 20. Jahrhunderts erwähnt, aber sie hätten damals ihren Standort nicht bestimmen können, hieß es. "

Quelle: SNA News (Deutschland)