Eine Reise durch die Zeit: Französischer Sprachwissenschaftler aus den 1920er Jahren kehrt nach Hainan zurück

1925 unternahm der französische Sprachwissenschaftler François-Marie Savina eine ethnografische Reise durch Hainan und dokumentierte die lokale Li-Kultur der Insel in seinem wegweisenden Werk „Monographie de Hainan". Ein Jahrhundert später erweckt KI seinen digitalen Avatar für einen kulturübergreifenden Dialog mit einem modernen Li-Brokat-Designer wieder zum Leben – ein beispielloses kulturelles Experiment. A Voyage Through Time wird am 8. August 2025 online gehen.

Der Kurzfilm A Voyage Through Time: Savina's Hainan Island Monograph definiert die digitalen Geisteswissenschaften neu, indem es archivierte Fakten mit künstlerischer Erzählkunst verbindet. „Das Video inszeniert eine fiktive Begegnung zwischen Savina und einem zeitgenössischen Li-Brokat-Designer, der Li-Brokat-Motive in futuristische Mode einwebt", so der Drehbuchautor des Films.

Anhand historischer Fotografien von Hainan erweckt das chinesische Produktionsteam authentische Landschaften von Hainan aus den 1920er Jahren zu neuem Leben. Mit einem MoE (Mixture-of-Experts)-Modell als zentraler technischer und künstlerischer Lösung fängt der Film das physische Erscheinungsbild eines Ölgemäldes ein und bewahrt gleichzeitig die Genauigkeit und Konsistenz der historischen Szenen und der menschlichen Figuren, einschließlich Gesichtern, Mimik, Händen und Kleidung.

„Da sich Hainan um die Aufnahme des tropischen Regenwaldes und der traditionellen Siedlungen der Li-Volksgruppe in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes bewirbt, wollten wir jeden Strich „malen", um sowohl Savinas Vermächtnis als auch die kulturelle Kreativität der Li zu ehren", erklärt der Regisseur des Films.

2022 wurden der tropische Regenwald und die traditionellen Siedlungen der Volksgruppe der Li auf die vorläufige Liste der UNESCO für Welterbestätten gesetzt – der erste formale Schritt zur Nominierung. Im darauffolgenden Jahr trat ein Rechtsrahmen zum Schutz der traditionellen Siedlungen von Li in Kraft, der den jahrhundertealten Dörfern rechtlichen Schutz gewährt.

Quelle: Hainan International Media Center (HIMC) (ots)