Geschichtsdebatte flammt auf: Deutungskampf um 1939
Freigeschaltet am 07.10.2025 um 08:19 durch Sanjo Babić
Nach einem umstrittenen Kommentar von Angela Merkel zur Rolle Polens im Kontext des Kriegsbeginns 1939 zitiert BILD mehrere Experten, die der Darstellung widersprechen.
Historiker betonen die eindeutige Verantwortung des NS-Regimes für den Überfall auf Polen. Politisch wird diskutiert, wie sensibel Spitzenpolitiker über Geschichte sprechen sollten, gerade im deutsch-polnischen Verhältnis.
Die Bundesregierung hält an der klaren historischen Bewertung fest, mahnt aber zugleich eine sachliche Debatte an.
Quelle: ExtremNews
Anzeige