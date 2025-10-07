Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Geschichtsdebatte flammt auf: Deutungskampf um 1939

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 08:19 durch Sanjo Babić
Foto: Estin Giç Giç
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Nach einem umstrittenen Kommentar von Angela Merkel zur Rolle Polens im Kontext des Kriegsbeginns 1939 zitiert BILD mehrere Experten, die der Darstellung widersprechen.

Historiker betonen die eindeutige Verantwortung des NS-Regimes für den Überfall auf Polen. Politisch wird diskutiert, wie sensibel Spitzenpolitiker über Geschichte sprechen sollten, gerade im deutsch-polnischen Verhältnis.

Die Bundesregierung hält an der klaren historischen Bewertung fest, mahnt aber zugleich eine sachliche Debatte an.

Quelle: ExtremNews

