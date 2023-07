Verbotene Geschichte: Was wir nicht wissen dürfen

COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer, Frau Dr. Stephanie Elsässer und Andre Poggenburg diskutieren die Juli-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Verbotene Geschichte – Vom alten Ägypten bis zum Dritten Reich“.

Die offizielle Geschichtsschreibung wird von einem roten Faden durchzogen: Sie soll uns zeigen, dass wir Deutschen immer den Schwarzen Peter haben: „Wir dürfen keinen Anteil haben den Frühkulturen der Vor-Antike und was die neuere Vergangenheit angeht, sind wir Deutschen natürlich die Alleinschuldigen“, konstatiert Jürgen Elsässer. Dem stellt das aktuelle Heft unabhängige Recherche entgegen:

So entdeckte Frau Dr. Stephanie Elsässer, dass die altägyptischen und griechischen Hinweise auf Atlantis eindeutig sind: Die Insel lag in Nordeuropa. Genau diese Hinweise aber, so ergänz Andre Poggenburg, werden ignoriert, denn sie zeigen: Es gab eine Hochkultur im Norden, was aber laut Mainstream nicht sein darf.

Weitere spannende Themen, die in der Juli-Ausgabe behandelt werden: Gab es die Sintflut tatsächlich? Wie löst sich das Rätsel der Sphinx? Was hat es mit Außerirdischen und Übermenschen auf sich? Gibt es den Heiligen Gral und wo dürfte er zu finden sein? Wer ermordete Marylin Monroe? Dieses Heft räumt mit den Tabus aus 3.000 Jahren menschlicher Geschichte auf.





Quelle: COMPACT-TV