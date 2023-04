Stalin gegen die Juden: Wie der sowjetische Diktator seinen letzten Kampf verlor

Vor 70 Jahren endete mit dem Tod des Machthabers Josef Stalin die Verfolgung der Juden in der Sowjetunion. Auch das Verfahren zur berüchtigten "Ärzteverschwörung", einem angeblichen Komplott jüdischer Ärzte, wurde kurz darauf eingestellt. Dies berichtet der russische Historiker Anatoli Brusnikin im Magazin "RT DE".

Weiter berichtet Brusnikin auf RT DE: "Die "Säuberungen" des sowjetischen Diktators Josef Stalin, die sich gegen seine vermeintlichen Gegner richteten, sind ein einzigartiges historisches und psychologisches Phänomen und Gegenstand umfangreicher Forschungen. In den 1920er-Jahren eliminierte der Georgier wahllos politische Konkurrenten aus gegnerischen Parteien und Schichten, ehemalige Offiziere der Weißen Armee und Arbeiter des zaristischen militärisch-industriellen Komplexes. In den 1930er-Jahren ging er gegen parteiinterne Gegner, die gesamte Führung der Roten Armee und den NKWD (Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten, der Vorläufer des KGB) vor. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Terror kurzzeitig eingestellt.

Nach Kriegsende wurde die Suche nach parteiinternen Feinden, die sich der "Behinderung des kommunistischen Aufbaus" schuldig gemacht hatten, jedoch wieder aufgenommen. Der neue Feind des stalinistischen Regimes wurde als Kosmopolit und als Jude dargestellt. Die sogenannte "Ärzteverschwörung" sollte zum Höhepunkt dieser neuen antisemitischen Säuberungsaktion werden, doch sie wurde unmittelbar nach dem Tod Stalins abrupt eingestellt.

Heimatloser Kosmopolitismus

Der gemeinsame Sieg der UdSSR über Deutschland und Japan zusammen mit den westlichen Verbündeten führte zu einer geopolitisch ungerechtfertigten, "freundschaftlichen" Haltung gegenüber den westlichen Ländern. Die einfache sowjetische Bevölkerung konnte nicht begreifen, wie Menschen, die während des Krieges einander unterstützt hatten, in einem neuen, "kalten" Krieg plötzlich zu Feinden wurden.

Um diese kognitive Dissonanz zu beheben, startete die UdSSR eine Kampagne gegen den Kosmopolitismus. Die Behörden vertraten die Ansicht, dass den Krieg gegen Hitler eine einzige große Nation gewonnen habe – das sowjetische Volk, wie Stalin in einer berühmten Ansprache am 24. Mai 1945 verkündete. Und wenn dieses Volk das Böse in der Welt besiegt hatte, müsste es doch sicherlich das Beste von allem besitzen. ... Daher wurde jeder Versuch, die Situation im eigenen Land mit dem Leben in anderen Ländern zu vergleichen, als "Kotau vor dem Westen" bezeichnet.

Bürger, die "kosmopolitische" Ansichten und Äußerungen zum Ausdruck brachten, insbesondere jene, die durch ihre Arbeit in Kontakt mit Ausländern kamen, konnten leicht Opfer des "antisowjetischen" Artikels 58 des Strafgesetzbuchs werden. Die juristischen Formulierungen, die sich auf das beobachtete Verhalten stützten, reichten von "Bewunderung für US-Waffen und militärische Ausrüstung" (die die UdSSR im Rahmen des Lend-Lease-Programms erhalten hatte) bis hin zur "Pflege antisowjetischer Gefühle" oder "Verbindungen, die den Verdacht der Spionage begründen".

Das Vorgehen fand auf allen Ebenen statt. Zeitungen und sowjetische "Ehrengerichte" starteten eine Kampagne gegen "Idealismus", "Kosmopolitismus", "Formalismus" und "jüdisch-bürgerlichen Nationalismus". Letzterer war besonders wichtig, da sich nach dem israelischen Unabhängigkeitskrieg herausstellte, dass Israel entgegen Stalins Berechnungen – ganz zu schweigen von seinen Waffenlieferungen an die Zionisten – kein Satellitenstaat der UdSSR im Nahen Osten werden würde.

Im Jahr 1948 begannen die sowjetischen Behörden mit der Säuberung des Jüdischen Antifaschistischen Komitees (JAK), das sie erst wenige Jahre zuvor gegründet hatten. Der Leiter der Organisation, der weltberühmte Theaterregisseur und jüdische Publizist Solomon Michoels, wurde auf persönlichen Befehl Stalins in Minsk getötet.

Das JAK war dem NKWD unterstellt und wurde im Jahr 1942 zunächst zu Propagandazwecken gegründet. Der Organisation gehörten sowjetische Juden, Wissenschaftler und Intellektuelle an. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, im Namen der Juden, die unter der roten Fahne gegen den Nationalsozialismus kämpften, finanzielle Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft einzuwerben.

Unter anderem sammelte das Komitee Informationen über den Holocaust auf dem von Deutschland besetzten sowjetischen Gebiet. Das "Schwarzbuch" wurde im Jahr 1946 in New York gedruckt, in der UdSSR jedoch nie veröffentlicht. Laut dem offiziellen Standpunkt der Behörden war die gesamte Bevölkerung der Sowjetunion vom Krieg betroffen, nicht nur einige Nationalitäten. Daher wurde das einzige Holocaust-Denkmal in Kiew, in Babi Jar, errichtet. Gedenkstätten an anderen Orten, wo Juden in Massen erschossen wurden, waren trotz zahlreicher Appelle der jüdischen Gemeinde verboten.

Als der Krieg zu Ende ging und das politische Scheitern der UdSSR in Israel offensichtlich wurde, hielt man die Organisation für nutzlos und meinte, sie würde nur "unnötige" Aufmerksamkeit erregen. Das JAK wurde im Jahr 1948 aufgelöst.

Mittlerweile waren die beiden Kampagnen – die gegen den "Kotau vor dem Westen" und die gegen den latenten Antisemitismus – zu einem einzigen Kampf gegen den "Kosmopolitismus" verschmolzen. Juden, insbesondere Zionisten, wurden am häufigsten angegriffen. Um solide Ergebnisse bei der Mobilisierungsarbeit zu erzielen, musste der Feind ein Gesicht haben. Während England und die USA das äußere Feindbild darstellten, wurden die "Kosmopoliten" zur internen "fünften Kolonne" der UdSSR.

Russland, das Heimatland der Elefanten

Die Kampagne wurde von der "Abteilung für Propaganda und Agitation" des Zentralkomitees der KPdSU durchgeführt und von Andrei Schdanow geleitet. Die Haltung der Abteilung war eindeutig:

"Ohne die russische Sprache, ohne die Wissenschaft und Kultur der Völker des Sowjetlandes kann von einer Zivilisation keine Rede sein. Wir haben den Vorrang. Die kapitalistische Welt hat ihren Zenit längst überschritten und befindet sich in einem Abwärtsstrudel, während das Land des Sozialismus voller Kraft und Kreativität auf dem Weg nach oben ist. Das sowjetische System ist hundertmal höher und besser als jedes bürgerliche System, und die Länder der bürgerlichen Demokratien, die in ihrem politischen System eine ganze historische Epoche hinter der UdSSR zurückliegen, werden dieses erste Land der echten Demokratie einholen müssen."

Andrei Schdanow



Die Parteiorganisationen wurden angewiesen, "die Arbeit zur Erziehung der Arbeiter über die Ideen des Leninismus auszuweiten und in den Menschen die heiligen Gefühle des Sowjetpatriotismus, einen brennenden Hass auf den Kapitalismus sowie auf alle Erscheinungsformen der bürgerlichen Ideologie zu fördern".

Die Zeitschrift Ogonjok reproduzierte Bilder von Werken westlicher Künstler wie Salvador Dalí und übte scharfe Kritik am "militanten Imperialismus und der zoologischen Misanthropie". Westliche Literatur wurde kaum noch übersetzt. Die "Nord"-Zigaretten wurden in "Sever" ("Norden") umbenannt und das "französische Brot" hieß nun "städtisches Brot". Es gab auch Versuche, die Entdeckung des Massenerhaltungssatzes Michail Lomonossow und nicht Antoine Lavoisier zuzuschreiben, die Erfindung des Funktelegraphen Alexander Popow statt Guglielmo Marconi. Ein Sinnspruch, der die Absurdität der Kampagne unterstrich, lautete damals: "Russland ist das Heimatland der Elefanten".

Im Januar 1948 verwendete Schdanow in seiner Rede zum ersten Mal das Epitheton "Heimatloser Kosmopolit". "Der Internationalismus wird dort geboren, wo die nationale Kunst blüht. Diese Wahrheit zu vergessen bedeutet …, sein Gesicht zu verlieren, ein heimatloser Kosmopolit zu werden ".

In einem anderen Artikel erklärte einer seiner Stellvertreter, dass der Kosmopolitismus die Ideologie der imperialistischen Bourgeoisie sei. Dazu gehörten namentlich Pawel Miljukow, Nikolai Bucharin, Leo Trotzki, alle Wlassowisten und Kollaborateure. Kurzum, alle politischen Gegner des stalinistischen Regimes sowie die Feinde des Volkes wurden als Kosmopoliten abgestempelt. Von einem scheinbar amorphen Begriff wurde "Kosmopolitismus" zu einem Schmähwort, das ebenso gefährlich war wie "Vaterlandsverräter".

Begleitet wurde die Kampagne, die sich vor allem gegen Juden richtete, von heftiger Kritik in den Zeitungen, aber auch in einigen literarischen und polemischen Publikationen. Es kam jedoch nicht zu schweren Massenrepressionen. 1948 bis 1953 blieb es bei aggressiven öffentlichen Äußerungen.

"Internationales Zentrum der Spionage"

Ende August 1948 hatte Schdanow mit Herzproblemen zu kämpfen. Wie die übrige Führungsspitze des Landes wurde er von den besten Ärzten der UdSSR überwacht, die in der medizinisch-sanitären Abteilung des Volkskommissariats für Gesundheit arbeiteten. Am 28. August führte die Leiterin der Abteilung für Funktionsdiagnostik, Lidia Timaschuk, in Schdanows Landhaus ein Kardiogramm durch und diagnostizierte bei ihm einen Herzinfarkt. Erfahrenere und hochrangige Ärzte ignorierten jedoch ihre Schlussfolgerung, schlossen die Diagnose aus und verschrieben andere Behandlungen. Timaschuk schrieb an ihre Vorgesetzten und erläuterte ihren Standpunkt, aber auch diese Briefe wurden ignoriert. Schdanow starb drei Tage später an einem Herzinfarkt.

Dieser Vorfall wurde zum Ausgangspunkt für die sogenannte "Ärzteverschwörung". Allerdings erhielt er nicht sofort öffentliche Aufmerksamkeit. In jenen Jahren bedienten sich die sowjetischen Behörden anderer Vorwände, um unerwünschte Personen zu beseitigen. So war etwa die Säuberung des Jüdischen Antifaschistischen Komitees in vollem Gange. Im Jahr 1949 wurde ein Strafverfahren gegen die Organisation eingeleitet, die Behörden verhafteten die gesamte Leitung des JAK. 15 Personen wurden beschuldigt, "Verbindungen zu jüdischen nationalistischen Organisationen in Amerika" zu haben. 13 von ihnen wurden im Jahr 1952 erschossen, etwa hundert weitere Mitglieder waren Repressionen ausgesetzt.

Antisemitische Maßnahmen gab es aber auch in den anderen Ländern Osteuropas. Im November 1952 fand in der Tschechoslowakei der Prozess gegen Rudolf Slánský statt. Damals versuchte ein Teil der Führung der Tschechoslowakei – einer der wichtigsten Republiken des Ostblocks –, direkte Beziehungen zum sozialistischen Jugoslawien unter Josip Tito aufzubauen. Die Reaktion Moskaus hierauf war hart. 13 Personen wurden vor Gericht gestellt, darunter Slánský, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, Außenminister Vladimír Clementis und weitere hohe Beamte. Von den 13 Personen waren elf Juden, was den Anschuldigungen einen antisemitischen Anstrich gab. Darüber hinaus wurde Israel während des Prozesses als ein Instrument in den Händen der Befürworter eines neuen Weltkriegs und als internationales Spionagezentrum bezeichnet.

Vor diesem Hintergrund erschienen die Berichte der Ärztin Timaschuk in einem neuen Licht. Es stellte sich heraus, dass ihre Vorgesetzten, die der Diagnose nicht zugestimmt hatten, meist Juden waren. Viele von ihnen wurden festgenommen. In der Prawda und anderen Zeitungen wurde ein Artikel mit dem Titel "Hinterhältige Spione und als Medizinprofessoren getarnte Attentäter" veröffentlicht. Es folgte ein ausführlicher offizieller Bericht über den Vorfall:

"Die Ermittlungen ergaben, dass die Mitglieder der terroristischen Vereinigung ihre Stellung als Ärzte ausnutzten und das Vertrauen der Patienten missbrauchten, indem sie deren Gesundheit absichtlich untergruben, die Daten der objektiven Untersuchung der Patienten bewusst ignorierten, ihnen falsche Diagnosen stellten, die nicht der tatsächlichen Art ihrer Krankheiten entsprachen, und sie dann mit unsachgemäßer Behandlung töteten. Sie haben einen Weg monströser Verbrechen eingeschlagen und die Ehre der Wissenschaftler beschmutzt."

Im selben TASS-Bericht hieß es ferner: "Es ist erwiesen, dass alle Mitglieder der Terrorgruppe für ausländische Geheimdienste arbeiteten, denen sie Leib und Seele verkauften, und deren bezahlte Agenten sie waren." Weiter hieß es, ihr Ziel sei es, "aktive Beamte des sowjetischen Staates zu töten". Das Fazit des Berichts lautete: "Die meisten Mitglieder der Terrorgruppe – Wowsi, B. Kogan, Feldman, Grinschtein, Etinger und andere – wurden vom US-Geheimdienst angeworben. Sie wurden von der internationalen jüdischen bürgerlich-nationalistischen Organisation 'Joint' rekrutiert, einer Abteilung des US-Geheimdienstes. Das schmutzige Gesicht dieser zionistischen Spionageorganisation, die ihre abscheulichen Aktivitäten unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit verbirgt, ist vollständig entlarvt worden."

"Joint" war in der Tat eine Wohltätigkeitsorganisation, die seit dem Ersten Weltkrieg existierte und Juden weltweit Hilfe leistete. Zwei Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise, die Machtergreifung der Nazis und der israelische Unabhängigkeitskrieg boten zahlreiche Anlässe für humanitäre Hilfe. Kein Wunder also, dass die verhafteten Ärzte Kontakte zu einer so mächtigen internationalen Organisation hatten.

Stalins persönliche Abneigung gegen Juden spielte bei diesen Ereignissen eine große Rolle. Am 1. Dezember 1952 erklärte er: "Jeder nationalistische Jude ist ein Agent des amerikanischen Geheimdienstes. Nationalistische Juden glauben, dass ihre Nation von den Vereinigten Staaten gerettet wurde. Unter Ärzten gibt es viele nationalistische Juden".

Der Ton der Anschuldigungen in Medien wie der Prawda und der TASS sowie der hohe Rang der verhafteten "Mörder in weißen Roben" ließen keinen Zweifel daran, dass ein großangelegter öffentlicher Prozess vorbereitet wurde. Nur waren die Angeklagten dieses Mal keine Soldaten oder Trotzkisten, sondern Ärzte und zumeist Juden.

Endspiel

Der Hauptangeklagte war Miron Wowsi. Von 1941 bis 1950 war er Chefarzt der sowjetischen Armee, trug die Titel eines Akademikers und eines Generalmajors und war einer der Entwickler der militärischen Feldtherapie. Nach seiner Verhaftung Ende 1953 wurde er zum Anführer der "Killerärzte" ernannt.

Zu den Angeklagten gehörten neben Wowsi auch der Leiter der Abteilung für Krankenhaustherapie des Ersten Moskauer Medizinischen Instituts, Boris Kogan; der Gründer und Leiter der HNO-Abteilung des Zentralen Instituts für medizinische Fortbildung, Alexander Feldman; Stalins Leibarzt, Wladimir Winogradow; der Leiter der medizinischen und sanitären Abteilung des Kremls und Stalins führender Arzt, Pjotr Jegorow; und Jakow Etinger, der Leibarzt der Volkskommissare Georgi Tschitscherin, Sergo Ordschonikidse, Semjon Budjonny, Maxim Litwinow und Palmiro Togliatti.

Diese Ärzte wurden gemeinsam mit mehreren anderen berühmten Medizinprofessoren Ende 1952 beziehungsweise Anfang 1953 inhaftiert. Alle Angeklagten wurden verhört, die Vorbereitungen für einen öffentlichen Prozess liefen auf Hochtouren. Im Wesentlichen klang der Vorwurf gegen alle ähnlich: die vorsätzliche Misshandlung von wichtigen Parteifunktionären.

Die Anhörung fand jedoch nie statt, da Stalin selbst Anfang März 1953 plötzlich erkrankte und kurz darauf starb.

Nikolai Mesjazew, der ehemalige Sonderermittler im Ministerium für Staatssicherheit der UdSSR, behauptete, dass der Zusammenhang zwischen der Einstellung des Verfahrens und dem Tod Stalins auf Spekulationen beruhte. Ihm zufolge wurde die Entscheidung, das Verfahren einzustellen, Mitte Februar 1953 getroffen. Diese Erklärung steht im Widerspruch zu den zunehmenden Anschuldigungen gegen die Ärzte und den antijüdischen Berichten in der Presse, die Mitte Februar stark zunahmen und erst nach dem Tod des Diktators aufhörten.

Historiker sind sich einig, dass Lawrentij Beria am 13. März – eine Woche nach Stalins Tod – die Einstellung des Verfahrens veranlasste. Alle verhafteten Ärzte wurden freigelassen. Am folgenden Tag wurde offiziell verkündet, dass die Geständnisse durch "inakzeptable Ermittlungsmethoden" erlangt worden seien. Oberstleutnant Rjumin, der mit dem Fall betraute Beamte, wurde aus dem Ministerium für Staatssicherheit entlassen und auf Befehl Berias sofort verhaftet. Er wurde im Sommer 1954 im Rahmen der von Chruschtschow eingeleiteten Prozesse gegen die Verantwortlichen für die Massenrepressionen erschossen.

Die Kampagne wurde schnell von der nationalen Trauer um den Tod Stalins und dem Gefühl eines unvermeidlichen innenpolitischen Wandels überschattet. Plötzlich herrschte ein Gefühl der Erleichterung.

In der Sowjetunion verblasste die israelfeindliche Rhetorik bis zum Sechstagekrieg im Jahr 1967. Chruschtschows Reisen in die USA setzten der Verfolgung der "Kosmopoliten" ein Ende. Kurz zuvor hätte man ihm sicherlich noch den "Kotau vor dem Westen" vorgeworfen.

Anatoli Brusnikin ist ein russischer Historiker und Journalist."

Quelle: RT DE