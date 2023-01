Russischer Sicherheitsbeamter: "Hinter allen vier Attentaten auf US-Präsidenten stecken Unternehmen"

Weiter berichtet RT DE: "Alle Attentate auf US-Präsidenten lassen sich auf die Spur von Unternehmen zurückführen. Dies sagte der Offizier und Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, Nikolai Patruschew, in einem Interview mit der russischen Wochenzeitung aif.ru – ohne jedoch Details oder Belege für seine Behauptung zu nennen. Patruschew erklärte:

Laut dem Sicherheitsexperten sei der US-amerikanische Staat nur ein "Deckmantel für ein Konglomerat riesiger Konzerne, die das Land beherrschen und versuchen, die Welt zu dominieren." Patruschew zufolge behandelten transnationale Konzerne selbst US-Präsidenten als "bloße Galionsfiguren, die zum Schweigen gebracht werden können, wie es mit Trump geschehen ist."

Er glaube, dass immer mehr US-Amerikaner sagen, dass die Republikaner und die Demokraten lediglich "zwei Akteure in einer Inszenierung sind, die nichts mit Demokratie zu tun hat." Und er fügte in dem Interview hinzu:

Patruschew wies zudem darauf hin, dass der Westen in der Vergangenheit Wohlstand und globale Vorherrschaft durch koloniale Eroberungen erlangt habe, und er zog eine Parallele zu transnationalen Konzernen: Diese würden sich ähnlich verhalten und zögen es vor, ihr Kapital zu vermehren, indem sie Ressourcen aus anderen Ländern abpumpen und "ihr System der Verdummung der Massen nutzen, um ihnen die Vorstellung von einigen Regeln aufzuzwingen, die sie selbst erfunden haben und die nicht dem internationalen Recht entsprechen."

Der Sicherheitsbeamte führte weiter aus, dass transnationale Konzerne die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Prozesse vor Ort stark beeinflussten. Patruschew im Wortlaut:

Patruschew zufolge reichten nationale Rechtsvorschriften nicht aus, um dieses Problem zu lösen, und die bestehenden internationalen Rechtsvorschriften für die wirtschaftlichen Aktivitäten transnationaler Konzerne würden in deren Interesse und mit deren direkter Beteiligung gestaltet:

Und der Politiker schloss seine Ausführungen:

"Inmitten der grundlegenden Veränderungen in der Welt haben die Konzerne nur ein Ziel: das System der globalen Ausbeutung zu erhalten. An ihrer Spitze steht eine Elite von Geschäftsleuten, die sich an keine Staaten binden. Unterhalb dieser befinden sich die so genannten entwickelten Länder und die 'Goldene Milliarde'. Und weiter unten befindet sich der Rest der Menschheit, der verächtlich als 'Dritte Welt' bezeichnet wird."