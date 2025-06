75 Jahre Club Med: Ein spannender Rückblick vom ersten Feriendorf 1950 auf Mallorca bis zur weltweiten Erfolgsgeschichte

In diesem Jahr feiert Club Med, der führende Anbieter von premium All-Inclusive-Urlauben, sein 75-jähriges Bestehen. Gegründet im Jahr 1950 von Unternehmer Gérard Blitz und später unterstützt von Gilbert Trigano, legten die Unternehmer nicht nur den Grundstein für Club Med, sondern erfanden gleichzeitig das All-Inclusive-Urlaubsmodell - ein Konzept, dass das Reisen revolutionierte.

Blitz eröffnete das erste Club Med-Dorf 1950 auf der spanischen Insel Mallorca. Damals agierte Club Med als Non-Profit-Organisation. Gäste übernachteten in einfachen Strohhütten, mit dem obersten Ziel gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. In der Nachkriegszeit sollte dieser neue Urlaubsansatz das Gefühl von Zusammenhalt fördern, frei von sozialen Normen und Klassen. 75 Jahre später zählt Club Med über 70 Premium-Resorts in 40 Ländern und definiert das Reisen weiterhin durch Innovation, Freiheit und dem Streben nach Glück.

Die bargeldlose Club-Med-Erfahrung begann einst mit bunten Perlenketten, die - farblich codiert - als Zahlungsmittel dienten. Inspiriert von polynesischen Blumengirlanden benötigten Gäste keine weiteren Zahlungsmittel. Heute haben sich die Perlen zu digitalen Armbändern als Teil des All-Inclusive Erlebnisses entwickelt, die ebenso den Zugang zum Zimmer ermöglichen - ganz ohne Schlüssel oder Karten.

"Unser 75. Jubiläum feiert den Innovationsgeist und die Widerstandskraft von Club Med. Seit der Erfindung des All-Inclusive-Urlaubs im Jahr 1950 haben wir uns immer wieder neu erfunden, um unseren Gästen ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten. Mit dem Abschluss unserer Premiumisierungsstrategie im Jahr 2024 und der Einführung neuer digitaler sowie nachhaltiger Innovationen bleiben wir weiterhin führend in unserer Branche.", erklärt Anne Browaeys, CEO von Club Med EMEA und Nordamerika.

Von Mallorca in die Berge und die ganze Welt

Nach der Eröffnung auf Mallorca, folgte bereits sechs Jahre später im Jahr 1956, das erste Club Med Ski-Dorf in Leysin. Heute betreibt Club Med 23 Ski-Resorts in Europa, Nordamerika und Asien. Club Med bietet in allen Ski-Resorts inkludierte Gruppenskikurse sowie Ski-in/Ski-out-Zugang und kulinarische Erlebnisse der besonderen Art.

Wegbereiter der Branche

1965 erfand Club Med das Buffet-Restaurant - ein Konzept, das seither weiterentwickelt und weltweit adaptiert wurde. Heute bieten die Resorts eine Mischung aus Gourmetbuffets mit Live-Cooking-Stationen und À-la-carte-Restaurants.

Bereits 1967 führte Club Med den Mini Club ein - das erste professionelle Kinderbetreuungsangebot im Tourismus. Heute betreibt die Marke, aufgeteilt in fünf Altersgruppen, Kinderclubs für Kinder von vier Monaten bis 17 Jahren. Auf Grundlage der positiven Psychologie erlernen Kinder spielend den Umgang miteinander. Um ebenso generationsübergreifende Erlebnisse zu fördern, initiierte Club Med zudem das Amazing Family Programm - Aktivitäten spezielle entwickelt, um gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, beispielsweise beim Familien-Yoga.

Die Vielfältigkeit der angebotenen Aktivitäten und Sportmöglichkeiten prägen heutzutage jeden Club Med Urlaub. Im Jahr 2025 können Gäste aus 60 Aktivitäten und Ausflügen wählen - von Tennis und Golf über Wingfoil und Padel bis hin zum Fliegenden Trapez. Qualifizierte Partner wie die französische Skischule ESF, Yoga by Heberson und Padel by Babolat garantieren höchste Standards.

Von der Transformation zur Exzellenz

Im Jahr 2004 leitete Club Med seine strategische Neuausrichtung, hin zu einem gehobenen, globalen und weltoffenen digitalen Angebot, ein. So hat Club Med proaktiv auf die Ansprüche der Premium-Kundschaft reagiert und das Resort-Portfolio im Bereich Premium- und Exclusive Collection Resorts (Luxuslinie von Club Med) ausgebaut, das seit dem 02. April 2024 die 100 % erreicht hat. Heute umfasst das Portfolio über 70 gehobene Resorts, darunter 20 der Exclusive Collection.

Ein Meilenstein innerhalb der Transformation stellte die Wiedereröffnung des vollständig renovierten Resorts Cefalù in Sizilien im Jahr 2018 dar - das erste reine Exclusive Collection Resort Europas. Es bietet unter anderem All-Inclusive-Zimmerservice, persönliche Concierge-Leistungen und abendliches Champagner-Angebot. 1957 wurde am identischen Ort bereits ein ehemaliges Club Med Dorf betrieben. Auf dem aktuellen Gelände zeigen sich daher noch historische Relikte des ehemaligen Club Med Cefalù.

2019 folgte mit dem Club Med Seychellen das erste Exclusive Collection Resort auf einer Privatinsel - ein weiteres Highlight mit Villen, privaten Pools, vier Restaurants und Wassersportaktivitäten im türkisblauen Indischen Ozean. Kurz darauf folgte mit der Eröffnung von Val d'Isère das erste Exclusive Collection Resort in den französischen Alpen.

2022 kehrte Club Med mit dem Resort Magna Marbella nach Spanien zurück. Mit Attraktionen wie Driving Range, Flying Trapez, Zen-Pool und Ausflügen zur Alhambra begeistert das Resort sowohl Aktivurlauber als auch Kulturliebhaber.

Markenkampagne: 75 Jahre "L'Esprit Libre"

Zum 75. Geburtstag lanciert Club Med im Juni eine weltweite Markenkampagne unter dem Titel "75 Years of L'Esprit Libre". Die Kampagne feiert den freiheitlichen Pioniergeist der Marke - in einem Film, der Archivaufnahmen und moderne Bilder verschmelzen lässt, um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu verbinden. Die Botschaft: "Digital Detox, Travel Influencer, Quality Time... Club Med hat diese Begriffe vielleicht nicht erfunden, aber die Orte geschaffen, an denen sie Wirklichkeit werden."

Positiver Blick in die Zukunft

Um dem Zuwachs und seiner Pionierrolle gerecht zu werden, forciert Club Med weiterhin den Um- und Neubau weiterer Resorts. Durchschnittlich eröffnen weltweit pro Jahr zwei weitere Club Med Resorts an neuen und unentdeckten Orten. 2026 eröffnet Club Med mit dem Beach & Safari Resort in Südafrika eine Weltneuheit: Das erste Resort auf dem afrikanischen Kontinent verbindet Strandurlaub an der berühmten Dolphin Coast mit Safarierlebnissen in einem nahegelegenen Big-5-Naturreservat.

Quelle: Club Med (ots)