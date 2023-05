Philipp von Hessen: Der liebestolle Landgraf

Heiraten wie im Orient? Zwei Ehen gleichzeitig? Ein Protestanten-Führer wollte dies von Luther legitimieren lassen – und führte als Präzedenzfall eine Legende an. Dies berichtet das COMPACT-Geschichte Magazin.

Philipp von Hessen war ein sehr vermögender Reichsfürst und zählte seit 1524 gemeinsam mit dem Kurfürsten von Sachsen zu den bedeutendsten politischen Stützen der Reformation. In Marburg gründete er 1527 die erste evangelische Universität Deutschlands und erhielt wegen seines streitbaren Vorgehens gegen den katholischen Kaiser den Beinamen „Magnanimus“ (der Hochsinnige oder auch Großmütige).

Seine 1523 angetraute Gemahlin Christine, eine sächsische Prinzessin, gebar ihm sieben Kinder. 16 Jahre lebten die Eheleute in Eintracht, dann verliebte sich Philipp unsterblich in die erst 17-jährige Margarethe von der Saale (auch „von der Saell“ geschrieben). Sie entstammte dem sächsischen Kleinadel und war seit Kurzem Edelfräulein – also Hofdame – von Elisabeth, der Schwester des Landgrafen.

Wochenlang verhandelte der Hesse mit Margarethes Mutter, der Witwe Anna von der Saale, über die Möglichkeit, ihre Tochter zu heiraten. Anna machte zur Bedingung, dass prominente Trauzeugen anwesend wären, um sicherzustellen, dass eine vollgültige Eheschließung stattfand. Margarethe sollte Philipps Ehefrau und nicht nur seine Konkubine (Beischläferin) werden. Der liebestolle Landgraf stimmte zu.

In einem Schreiben an Luther wollte sich Philipp seine Ménage-à-trois legitimieren lassen und führte dabei mehrere Zitate aus dem Alten Testament an, wo öfter von Bigamie und Vielweiberei die Rede ist. Sein gewichtigstes Argument präsentierte er zum Schluss: die Legende des Grafen von Gleichen. Doch das hatte einen entscheidenden Haken…

