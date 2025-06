Falsche Vergangenheit: Wie uns erfundene Geschichte in die Irre führt

Was, wenn alles, was wir über unsere Geschichte zu wissen glauben, gezielt konstruiert wurde – um Macht zu sichern, Kontrolle auszuüben und Zukunft zu steuern? Der Radiologe und Medizinhistoriker Dr. Gerd Reuther wirft in diesem Gespräch mit Elsa Mittmannsgruber unbequeme Fragen auf – und gibt Antworten, die viele als gefährlich empfinden. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Seine These: Nicht nur die Vergangenheit wurde systematisch umgeschrieben – sondern auch unsere Wahrnehmung der Gegenwart manipuliert. Anhand konkreter Beispiele – von manipulierten Chronologien bis zu inszenierten Ereignissen – zeigt Reuther bei "Elsa AUF1", wie tief der Einfluss fiktiver Geschichte in unsere politischen Entscheidungen, unser Selbstbild und unsere Identität reicht. Warum verschwinden archäologische Funde? Wer entscheidet, was in Museen gezeigt wird und welche Bücher in Bibliotheken aussortiert werden? Und warum ist es selbst in einem angeblich freien Rechtsstaat gefährlich, bestimmte historische Fragen zu stellen? Ein Gespräch über Geschichte, Macht – und die Frage, ob eine Zukunft in Wahrheit möglich ist, wenn die Vergangenheit auf Lügen gebaut wurde.