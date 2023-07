Prof. Christian Schubert: Die Geschichte wird sich weiter und schneller wiederholen

… und zwar, bis wir endlich hingesehen haben! Aufarbeitung ist ein Reizwort unserer Zeit. Doch Reizwort hin oder her, wir müssen darüber reden, ist sich der Arzt, Psychologe und ärztl. Psychotherapeut Prof. Christian Schubert sicher. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Denn tun wir das nicht, wird sich die Geschichte und so auch Corona in seinen düsteren Ausformungen immer weiter und immer schneller wiederholen. Etwas, dass im Interesse der Machthaber sein dürfte, die eine Aufarbeitung verhindern. „Es ist kein Interesse da, dass die Gesellschaft gesund und autonom lebt“, so Prof. Schubert im Interview mit Elsa Mittmannsgruber bei Elsa AUF1!

Prof. Christian Schubert erklärt das Wiederholen der Geschichte mit unbewussten Mustern, die uns steuern. In seinem neuen Buch „Geometrie der Seele – wie unbewusste Muster das Drehbuch unseres Lebens bestimmen“ erklärt dies der Arzt und Psychologe anhand von vielen Beispielen aus seiner Psychotherapie-Praxis. Demnach folgen wir in Denk-, Fühl- und Verhaltensweisen einem „fraktalen Plan“. Heißt: unsere Verhaltensmuster bestimmen unsere Zukunft. Entsprechend bestimmen Verhaltensmuster einer Gesellschaft deren Zukunft. So kann sich Geschichte immer wiederholen. Die gute Nachricht: in dem „fraktalen Plan“ sieht der Autor auch neue Wege zur Heilung.

Das neue Buch von Prof. Christian Schubert „Geometrie der Seele“ finden Sie im AUF1 Shop: https://www.auf1.shop/products/geometrie-der-seele

Quelle: AUF1