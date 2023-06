Ein Tag in der Geschichte: Vor 78 Jahren wurde die Berliner Erklärung unterzeichnet

Am 5. Juni 1945 wurde in Berlin ein allgemeines Dokument über die Bedingungen der Kapitulation Nazideutschlands unterzeichnet. Diese Erklärung diente als Rechtsgrundlage für die Aktivitäten der Behörden der Siegermächte auf deutschem Gebiet in den ersten Nachkriegsjahren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Vor 78 Jahren haben die Regierungen der UdSSR, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und die provisorische Regierung der Französischen Republik in Berlin die Deklaration über die Niederlage des faschistischen Deutschlands und die Übernahme der Regierungsgewalt durch die vier alliierten Staaten (die Berliner Erklärung) unterzeichnet. Die Unterzeichner waren der sowjetische Marschall Georgi Schukow, der britische Generalfeldmarschall Bernard Montgomery, der General der US-Armee, Dwight Eisenhower und der französische General Jean de Lattre de Tassigny. In dem Dokument heißt es: "… Die Regierungen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten von Amerika und die provisorische Regierung der Französischen Republik übernehmen hiermit die oberste Gewalt in Deutschland, einschließlich aller Befugnisse der deutschen Regierung, des Oberkommandos und aller regionalen, kommunalen oder lokalen Regierungen oder Behörden …" Die Erklärung bildete die Rechtsgrundlage für die Aktivitäten der Besatzungsmächte der Siegermächte auf deutschem Gebiet in den ersten Nachkriegsjahren. Sie definierte die Ziele, Grundsätze und Mechanismen der internationalen Kontrolle über Deutschland." Quelle: RT DE